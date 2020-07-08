«Соколов после убийства Ещенко хотел скрыться во Франции»: После расправы доцент дважды звонил в зарубежное посольство

Доцент СПбГУ, почитатель Наполеона и кавалер Ордена почетного легиона (высшая награда Франции, - прим.ред.) Олег Соколов после убийства, вероятно, думал о побеге из страны. К такому выводу пришел адвокат семьи убитой аспирантки Анастасии Ещенко. Александра Бакшеева объяснила, что после исследования уголовного дела она заметила, что Соколов, убив аспирантку в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года, утром дважды звонил по московскому номеру. Как оказалось, звонки шли в посольство Франции в России.

- Подсудимый является кавалером Ордена почетного легиона, - пояснила Александра Бакшеева. - Он осознавал и планировал дальнейшие действия. Он дважды утром с разницей в 30 минут звонил в посольство Франции. Мы считаем, что он планировал избежать преследования и скрыться во Франции.

Соколов поначалу казался довольным на заседанииФото: Артем КИЛЬКИН

Александра Бакшеева решила подкрепить свои догадки объяснениями самих сотрудников посольства.

- Я прошу направить судебный запрос в посольство Франции в России, чтобы истребовать у них аудиозаписи телефонных разговоров Соколова в 9:36 и в 10 утра, - пояснила Александра. - В случае, если аудиозаписи получить невозможно, я прошу направить запрос о получении данных о сотруднике посольства, который отвечал на вызов, чтобы он в суде дал показания, которые имеют существенное значение. Мы хотим понимать, с кем общался Соколов и по какому вопросу.

Но к концу заседания суда сильно изменился в лицеФото: Артем КИЛЬКИН

Судья удовлетворила просьбу адвоката, поэтому вскоре в посольство Франции в России поступит судебный запрос.

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