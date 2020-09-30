Масочный режим усиливают с 1 октября в Санкт-Петербурге

В Петербурге вводится усиленный контроль масочного режима. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный усиливает карантинные меры в Санкт-Петербурге. С 1 октября вводится жесткий контроль за использованием средств индивидуально защиты в общественном транспорте. Носить перчатки и маски будут обязаны не только пассажиры автобусов, трамваев и метро, но те, кто едет в такси или каршеринге. Нарушителей ждет штраф

- Контроль за соблюдением усиленного «масочного режима» на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками Росгвардии, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Пассажиров, которые не носят масок, попросту не пустят в метро или автобус. Не стоит снимать средства защиты и во время поездки.

В Комитете также напоминают, что за нарушение карантинных мер предусмотрен штраф в четыре тысячи рублей, а при повторном и следующем случае, придется заплатить пять тысяч. В метрополитене уже напомнили пассажирам об ответственности.

Без маски в транспорт не пустят. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что фактически, действие постановления городского правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», так и не прекращалось. Текст документа менялся, но ношение масок в транспорте оставалось обязательным. Другой вопрос что контроль за этим был, мягко говоря, не слишком строгим.

Однако резкий рост суточного количества заболеваемости «ковидом» заставил городские власти вновь «затянуть гайки».

Отметим, что именно пренебрежение простыми мерами санитарной безопасности называют причиной повторного распространения коронавируса в стране и Петербурге в частности.