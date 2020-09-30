«Авто Премиум» доставил подарки именинникам социального клуба «Бабочка». Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

В 2020 году группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» совместно с компанией РИВ ГОШ реализует проект благотворительного «Доставка радости». В течение года автоцентры организуют доставку подарков именинникам социального клуба «Бабочка». Для многих семей такие встречи – долгожданные события в их жизни.

Напомним, группа «Авто Премиум» стала партнером проекта в 2018 году, оказывая помощь в проведении клубных встреч и интересных семейных выходных. В этом году многие мероприятия, для безопасности участников, проходили дистанционно, но при первой возможности автоцентры организовали развозку подарочных наборов натуральной косметики от компании «РИВ ГОШ», поддерживающей проект в 2020 году.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

От организаторов проекта в гости к семьям клуба на автомобиле марки ŠKODA также приезжал фотограф, который сделал для участников домашние фотосессии.

Кстати, для семей клуба «Бабочка» официальные дилеры ŠKODA «Авто Премиум» готовы сделать особые предложения на приобретение и обслуживание автомобилей чешской марки, а также планируют продолжить сотрудничество с клубом и в следующем году. Ведь дарить радость – это так приятно!

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

Забронировать и внести предоплату за автомобили можно и дистанционно через сайт.

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