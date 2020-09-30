Всемирный день вегетарианства. Шри Пракаш Джи о вегетарианстве в индийской культуре

Всемирный день вегетарианства. Фото: Дмитрий Галаганов.

Октябрь называют «месяцем вегетарианской осознанности». Весь месяц проходят мероприятия и праздники, посвященные этой тематике. Главный из них – Всемирный день вегетарианства, который отмечается 1 октября. Праздник был учреждён в 1977 году. Его цель – просвещать общество, рассказывая об этой культуре питания.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Для многих стран вегетарианство является недавним явлением. К примеру, в Англии оно появилось лишь в начале 19 века. Произошло это по причине обмена идеями между ней и тогдашней колонией Индией, где большинство населения придерживаются вегетарианства уже несколько тысячелетий.

Связано это с глубоким культурным мотивом, присутствующим в сердцах жителей Индии посредством изучения идеи ненасилия к живым существам, описанной подробно в священных индуистских текстах, именующейся на санскрите ахимсой. Принцип ахимсы взял за основу известный индийский политический деятель Махатма Ганди. Его день рождения празднуется на следующий день после Всемирного дня вегетарианства, что является интересным совпадением.

В Индии сохранилось большое количество исторических доказательств, подтверждающих наличие вегетарианства еще в 1500 г. до нашей эры. Самыми приоритетными являются Веды индуизма и такие популярные эпосы древней Индии, как Рамаяна и Махабхарата.

Не только индуизм, но и буддизм широко продвигали идею ненасилия и поддерживали вегетарианский стиль жизни в древние времена.

НАШИ ДНИ

О том, что вегетарианство по-прежнему популярно среди жителей Индии, доказывают цифры. По официальной статистике такой культуры питания придерживаются около 40% населения, что составляет около 500 млн человек. По неофициальным данным вегетарианцев в Индии более 80%. Эти люди не едят мясо, но употребляют молочные продукты. Причем процент вегетарианцев с рождения остается неизменным уже много десятилетий.

Важно, что в индийском обществе человек свободен в принятии решения о стиле своего питания. При этом, конечно же, рекомендуется учитывать такой фактор, как потребности организма для поддержания здорового состояния.

Лидер классического индуизма Шри Пракаш Джи (Кумар Пракаш). Фото: личный архив.

— Индийские народные предания и вся индийская культура говорит о любви и сострадании ко всем живым существам и о том, что ко всему, что нас окружает, нужно относиться с добротой, терпением и уважением, – комментирует президент «Центра содействия сохранению и развитию индийской культуры “Шри Пракаш Дхам”, лидер классического индуизма (санатана-дхармы) – Шри Пракаш Джи (Кумар Пракаш). Я родился и вырос в семье потомственных индийских священнослужителей и являюсь вегетарианцем с рождения. Но в нашем обществе уважают всех, вне зависимости от того, вегетарианец человек или нет, какой он национальности и какого вероисповедания. Индия – многонациональная страна, и с самого детства я соприкасался с разными культурами. Среди моих знакомых всегда были и те, кто не придерживался вегетарианского питания, и со всеми у меня хорошие отношения.