Евгений Шляхто - о повторном переводе петербуржцев на удаленку: Важны два фактора

В Петербурге рост числа заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге отдельные эксперты заявляют о начале второй волны коронавируса в городе. Рост числа выявленных больных с Covid-19 не прекращается ежедневно. Так, только за последние сутки, в Северной столице 285 новых случаев - это на 12 процентов больше, чем неделю назад. На фоне этих новостей «Комсомолка» решила узнать у руководителя рабочей группы по противодействую коронавирусу в Санкт-Петербурге Евгения Шляхто, какие у города перспективы и стоит ли рекомендовать предприятиям возвращать своих людей на удаленную работу по примеру Москвы.

- Индивидуально каждый решает сам, - пояснил Евгений Шляхто. – В целом, стратегически, если есть такая возможность без ущерба для деятельности организаций и предприятий, то почему нет. Другой вопрос, что есть люди, которые не хотят на удаленную работу, и специально всех изолировать от работы тоже не нужно - это может негативно сказаться на моральном самочувствии.

Евгений Шляхто рассказал, кого стоит перевести на удаленку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- С понедельника Москва перевела пожилых людей старше 65 лет на «домашний режим»…

- Пока у нас ситуация не как в Москве, слава богу.

- Возможно, что мы пойдем по пути столицы?

- Есть риски повторения траектории Москвы. Но все делается для того, чтобы этого не произошло. И вчерашние рекомендации и постановления губернатора о строгом отношении к средствам защиты – маскам, мне кажется, это помогут.

- Евгений Владимирович, говорят, что вторая волна в Санкт-Петербурге уже началась?

- Как таковой волны нет. Есть рост, но не стоит пугать людей. Не нагнетайте обстановку. Нужно, чтобы у людей было хорошее настроение, чтобы они в магазин ходили в масках и желательно в перчатках. А сейчас люди в очередях друг другу в затылок дышат. Ситуация тревожная, риски есть, но все зависит от нас. Давайте вести себя так, чтобы не было ограничительных мероприятий, которые никому ничего хорошего не принесут - ни экономике, ни городу, ни людям.

- Со свободными койками у нас проблем нет?

- С койками у нас проблем нет, по мере необходимости они открываются.

В Москве, тем временем, на удаленку по указу мэра Собянина работодатели обязаны перевести 30 процентов сотрудников.

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