Три операции и полтора месяца в больнице: школьнику, которому проткнули глаз шампуром, петербургские врачи спасли зрение и жизнь

Школьник, которому проткнули глаз шампуром, чувствует себя хорошо. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящее чудо совершили врачи петербургского Детского клинического центра имени Раухфуса. Они смогли сохранить зрение школьнику, которому друг проткнул глаз шампуром. При этом ребенок мог вообще погибнуть, ведь старая железка занесла в рану инфекцию.

- По словам мальчика, бросившего шампур, он хотел его выкинуть, но по неосторожности попал другу в глаз, - сообщал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Все произошло днем 16 августа. Пострадавшего ребенка срочно госпитализировали сначала в 19-ю горбольницу, а потом перевели в медцентр имени Раухфуса, являющийся одним из лучших стационаров в России по лечению глазных травм у детей.

В Центре Раухфуса есть единственное в Петербурге детское офтальмологическое отделение хирургии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня офтальмологическое отделение, только что отметившее 40 лет с момента образования, имеет стационар на 30 коек. Это единственное в Петербурге отделение детской хирургической помощи. Ежегодно здесь лечат около 1800 детей и делают полторы тысячи точнейших и сложнейших операций.

Именно эти врачи взялись за лечение школьника с шампуром в глазу. С того момента прошло полтора месяца и 11-летний сорванец уже идет на поправку. По крайней мере он не грустит и чувствует себя хорошо.

- Я в больнице раньше не лежал, но сейчас, по таким обстоятельствам... мне нравится, - заявил сам мальчик.

Заведующий отделением Артур Баранов. Фото: Олег ЗОЛОТО

А большое спасибо врачам за него сказала мама.

- Мы очень благодарны Баранову Артуру Викторовичу (заведующему офтальмологическим отделением - прим.ред.), всей бригаде, врачам, которые боролись не только за глаз, орган моего ребенка, но и за жизнь. Сейчас у нас прошли уже две операции, вот будет третья, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» мать школьника.

Сейчас жизнь и здоровье ребенка вне опасности, но тем не менее ему еще предстоит продолжительный период лечения и восстановления. В следующий раз, отправляясь на прогулку он будет уже чуть более осторожен.