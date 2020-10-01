«Давно не виделись»: Ольга Ивановна провела детство и юность на Васильевском острове. Петербуржцы старшего возраста посетят любимые места юности и детства

Ольга Ивановна провела детство и юность на Васильевском острове. Фото предоставлено организаторами.

В День пожилого человека, который 1 октября отмечается во всем мире, в Петербурге стартует трогательный фотопроект «Давно не виделись». Его главными героями станут пожилые петербуржцы, нуждающиеся в заботе и внимании. В течение месяца пенсионеры посетят разные уголки города, места, о которых они вспоминают со светлой улыбкой, но давно там не бывали. Сопровождать пенсионеров в их маленьком путешествии сквозь годы будут волонтеры и профессиональный фотограф.

ЦЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Организаторами проекта выступили «Доброделы Петербурга» и «Комсомольская правда». Идея родилась весной, когда в преддверии 9 Мая волонтеры благотворительного фонда приходили в гости к ветеранам и детям войны, чтобы поздравить их с праздником. В каждой квартире они слушали воспоминания об особенных местах Петербурга. Кто-то рассказывал, как в юности гулял по набережной со своей второй половинкой, кто-то вспоминал, как перед войной в последний раз побывал в Летнем саду.

- Именно тогда мы решили сделать для своих подопечных проект «Давно не виделись». С его помощью мы хотим напомнить им, как прекрасен город, дать возможность постоять и подышать воздухом в тех уголках Петербурга, куда, возможно, много лет не ступала нога ветеранов, - поделилась директор фонда Полина Тумашик. - Захотелось подарить каждому красивое фото в этом месте, устроить памятный праздник.

«ПОКАЗАТЬ ГОРОД ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

Первыми героинями проекта станут две жительницы блокадного Ленинграда. У каждой из них на карте города есть свой уголок, связанный с важными событиями в жизни. Для Людмилы Ивановны это Сенатская площадь, на которой установлен Медный всадник. Это место петербурженка выбрала из-за большой любви к творчеству Александра Пушкина. Она очень рада, когда есть повод вновь взглянуть на великое творение Фальконе, но самостоятельно проделать путь с окраины до центра города в ее возрасте сложно и не всегда возможно.

Вторая участница проекта Ольга Ивановна решила отправиться в Румянцевский сад. Детство и юность героини прошло на Васильевском острове, и с садом, и с Университетской набережной ее связывает множество воспоминаний. Вновь побывать в родных местах - большая радость для Ольги Ивановны. Запечатлит трогательные встречи профессиональный фотограф Ольга Проскурина, которая выступила одним из инициаторов проекта.

Ольга Проскурина. Фото предоставлено организаторами.

За десять лет работы в объектив ее камеры попали Алиса Гребенщикова, Ольга Ломоносова, Михаил Пореченков, Мария Шукшина, Мария Миронова и другие звезды. - После Дня Победы я подумала: это же так просто, подарить пожилым людям романтическую прогулку по любимым местам, показать город детям войны, а городу - его героев, - вспоминает фотограф. - Название «Давно не виделись» пришло просто - хотелось чего-то легкого и искреннего. Партнером проекта стал АО «ПТК «Модерам». Более четверти века компания обеспечивает петербуржцев и жителей других городов России надежной и современной защитной обувью. Она специализируется на разработке и производстве эргономичной, ортопедически продуманной спецобуви на уровне мировых стандартов, используя новейшие технологии и материалы. В течение октября фотографии героев проекта «Давно не виделись» будут опубликованы в «Комсомольской правде в Петербурге», а также на сайте spb.kp.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Фонд «Доброделы Петербурга» курирует порядка 45 учреждений и организаций, поддерживая детей, инвалидов, пожилых людей и даже животных. Также организация помогает горожанам реализовывать свои профессиональные навыки в благотворительности. Если вы умеете петь, танцевать, готовить или рисовать, «Доброделы» расскажут вам, как это может порадовать нуждающихся. Подробности о работе фонда - на сайте .