Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Давно не виделись»: Ольга Ивановна провела детство и юность на Васильевском острове. Петербуржцы старшего возраста посетят любимые места юности и детства

«Доброделы Петербурга» и «Комсомольская правда» запускают новый фотопроект
Маргарита РЕПИНА
КомментироватьОставить комментарий
Ольга Ивановна провела детство и юность на Васильевском острове. Фото предоставлено организаторами.

Ольга Ивановна провела детство и юность на Васильевском острове. Фото предоставлено организаторами.

В День пожилого человека, который 1 октября отмечается во всем мире, в Петербурге стартует трогательный фотопроект «Давно не виделись». Его главными героями станут пожилые петербуржцы, нуждающиеся в заботе и внимании. В течение месяца пенсионеры посетят разные уголки города, места, о которых они вспоминают со светлой улыбкой, но давно там не бывали. Сопровождать пенсионеров в их маленьком путешествии сквозь годы будут волонтеры и профессиональный фотограф.

ЦЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Организаторами проекта выступили «Доброделы Петербурга» и «Комсомольская правда». Идея родилась весной, когда в преддверии 9 Мая волонтеры благотворительного фонда приходили в гости к ветеранам и детям войны, чтобы поздравить их с праздником. В каждой квартире они слушали воспоминания об особенных местах Петербурга. Кто-то рассказывал, как в юности гулял по набережной со своей второй половинкой, кто-то вспоминал, как перед войной в последний раз побывал в Летнем саду.

- Именно тогда мы решили сделать для своих подопечных проект «Давно не виделись». С его помощью мы хотим напомнить им, как прекрасен город, дать возможность постоять и подышать воздухом в тех уголках Петербурга, куда, возможно, много лет не ступала нога ветеранов, - поделилась директор фонда Полина Тумашик. - Захотелось подарить каждому красивое фото в этом месте, устроить памятный праздник.

«ПОКАЗАТЬ ГОРОД ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

Первыми героинями проекта станут две жительницы блокадного Ленинграда. У каждой из них на карте города есть свой уголок, связанный с важными событиями в жизни. Для Людмилы Ивановны это Сенатская площадь, на которой установлен Медный всадник. Это место петербурженка выбрала из-за большой любви к творчеству Александра Пушкина. Она очень рада, когда есть повод вновь взглянуть на великое творение Фальконе, но самостоятельно проделать путь с окраины до центра города в ее возрасте сложно и не всегда возможно.

Вторая участница проекта Ольга Ивановна решила отправиться в Румянцевский сад. Детство и юность героини прошло на Васильевском острове, и с садом, и с Университетской набережной ее связывает множество воспоминаний. Вновь побывать в родных местах - большая радость для Ольги Ивановны. Запечатлит трогательные встречи профессиональный фотограф Ольга Проскурина, которая выступила одним из инициаторов проекта.

Ольга Проскурина. Фото предоставлено организаторами.

Ольга Проскурина. Фото предоставлено организаторами.

За десять лет работы в объектив ее камеры попали Алиса Гребенщикова, Ольга Ломоносова, Михаил Пореченков, Мария Шукшина, Мария Миронова и другие звезды. - После Дня Победы я подумала: это же так просто, подарить пожилым людям романтическую прогулку по любимым местам, показать город детям войны, а городу - его героев, - вспоминает фотограф. - Название «Давно не виделись» пришло просто - хотелось чего-то легкого и искреннего. Партнером проекта стал АО «ПТК «Модерам». Более четверти века компания обеспечивает петербуржцев и жителей других городов России надежной и современной защитной обувью. Она специализируется на разработке и производстве эргономичной, ортопедически продуманной спецобуви на уровне мировых стандартов, используя новейшие технологии и материалы. В течение октября фотографии героев проекта «Давно не виделись» будут опубликованы в «Комсомольской правде в Петербурге», а также на сайте spb.kp.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Фонд «Доброделы Петербурга» курирует порядка 45 учреждений и организаций, поддерживая детей, инвалидов, пожилых людей и даже животных. Также организация помогает горожанам реализовывать свои профессиональные навыки в благотворительности. Если вы умеете петь, танцевать, готовить или рисовать, «Доброделы» расскажут вам, как это может порадовать нуждающихся. Подробности о работе фонда - на сайте .

Интересное

Рекомендуемые