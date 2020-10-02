Историческую пристань восстановили в парке Монрепо в Выборге

В Монрепо восстановили исторические пирсы. Фото: vk.com/monrepovyborg

Парк Монрепо в Выборге продолжает преображаться. И дело не только в золотой осени: на днях в музее-заповеднике завершились работы по берегоукреплению. А вместе с ними парку вернули исторические пирсы – реставраторы воссоздали так называемую Пристань Главную. Находится она у Чайной беседки, и теперь выглядит как пару веков назад.

В советские годы Пристань Главная была перестроена – расширена путем проведения бетонных работ. Сейчас пирсу вернули исторические габариты и облик на период конца XIX-XX веков, – рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Парк Монрепо». – Даже камни, из которых воссоздана Пристань, исключительно свои, «родные», собранные при разборке. Все гранитные блоки были промаркированы и хранились на специальной площадке.

Пристань находится недалеко от Чайной беседки. Фото: vk.com/monrepovyborg

Правда, в веке нынешнем пирсы можно использовать только как смотровые площадки: швартовка судов к ним уже не предусматривается. Зато гости парка смогут насладиться прекрасными осенними видами.

Напомним, что сейчас в парке Монрепо ведутся реставрационные работы, поэтому некоторые зоны могут быть закрыты для посещения. Однако это не помешает прогуляться по знаменитому скальному пейзажному парку Ленобласти. Кстати, этим летом в Монрепо открылся экомаршрут, который уже успели полюбить гости и жители Выборга. Он протянулся на 5 километров и ведет до дальних скал через живописный ландшафт.

С пирсов открываются прекрасные виды. Фото: vk.com/monrepovyborg

НА ЗАМЕТКУ

В осенне-зимний период (с 1 октября по 30 апреля) парк можно посетить с 9:00 до 18:00 часов. Открыт он ежедневно и работает без выходных и праздников. С 18:00 до 21:00 парк открыт только на выход. Входной билет в парк стоит сравнительно недорого. Взрослый –100 рублей, лицам от 16 до 18 лет, а также пенсионерам – 50 рублей, детям до 16 лет (независимо от гражданства) и льготным категориям граждан – бесплатно.