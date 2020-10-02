Пособие вместо профессии: В Петербурге официально безработными признаны более 130 тысяч человек

Количество резюме от соискателей на сервисе "Хедхантер" в Петербурге не увеличилось, а снизилось Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус ударил не только по здоровью горожан, но и по их карману - десятки тысяч человек остались в Санкт-Петербурге без работы с начала пандемии. Для многих из них выходом послужила постановка на биржу труда. Как сообщает центр занятости населения, официальное число безработных за ковидный период выросло в восемь раз. Правда, большинство из тех, кто зарегистрировался и получил сей статус, - те, кто пришел за пособиями по безработице.

Как отметил председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко, среди этих граждан есть и те, кто не работал и до пандемии, а сейчас решил выйти из тени. По его данным таких человек почти 80 тысяч.

- В новой реальности, в условиях эпидемиологических ограничений и гражданину, и работодателю стало сложнее решать свои задачи, - пояснил Чернейко. - Чтобы помочь им в этом, нам приходится искать новые форматы взаимодействия. Тем более интерес к центру занятости в последние месяцы значительно поднялся - количество обращений к нам выросло более чем в десять раз. Конечно, в первую очередь сработали социальные выплаты, но люди наконец начинают понимать, что находиться в тени невыгодно, надо искать себя в реальном, легальном секторе. Также многие поняли, что кроме финансовой поддержки они могут получить реальную помощь в поиске работы, переобучении.

Зато работодатели стали больше нуждаться в сотрудниках. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Известно, что в общей сложности с начала года безработными официально были признаны 133 701 человек, и почти все они получили этот статус во время пандемии. И хотя кому-то даже в условиях кризиса удалось найти работу, некоторые никуда устраиваться не собираются, ведь как только твоя трудовая ляжет на стол работодателя, халявные 12 130 рублей выплачивать уже не будут.

Это подтверждает и популярный сервис по поиску работы в Интернете «Хедхантер». Количество резюме от соискателей в Петербурге не то чтобы не увеличилось, наоборот, снизилось. В то время как работодатели «выкидывают» в сеть все больше вакансий.

- Снижается и конкуренция, - отметили в пресс-службе. - Еще в августе она была девять человек на одну вакансию, а сейчас стала восемь претендентов на место. Конечно, это средний показатель, и если смотреть по конкретным направлениям, то мы увидим, что больше всего в работе нуждаются начинающие специалисты и топ-менеджеры . Дефицит сотрудников наблюдается в сфере консультирования, а также среди рабочих и IT-специалистов, медиков и фармацевтов.

В целом ситуация на рынке труда в Петербурге потихоньку выравнивается, и происходит это в первую очередь, из-за того что работодатели снова нуждаются в сотрудниках и начинают набирать персонал.