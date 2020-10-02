СПбГУПТД стал региональным оператором Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй!». Автор фото Юлия Старобор.

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» - образовательный конкурс для студентов и выпускников российских учебных заведений любой специализации от 18 до 25 лет. Оператором проекта, реализуемого в рамках национального проекта «Образование», в Санкт-Петербурге была выбрана структура вузовского комплекса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна «Точка кипения Промтехдизайн».

Высокотехнологичная площадка, предназначенная для коллективной работы над проектами будущего, инициированная СПбГУПТД, ведет свою работу по внедрению в учебную деятельность современных цифровых технологий с помощью участников экосистемы Национальной технологической инициативы, институтов развития, госкорпораций и компаний с сентября 2020 года.

Кубок «Управляй!» предлагает участникам стать топ-менеджерами виртуальной компании в формате обучающей онлайн-игры, которая проходит в бизнес-симуляторе и позволяет выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. В рамках кубка конкурсанты выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания, прогнозируют ключевые экономические показатели предприятия. Им также необходимо защитить свою стратегию развития компании перед советом директоров – действующими управленцами крупнейших российских компаний.

Кубок «Управляй!» поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий. Кроме того, в третьем сезоне кубка у участников появилась возможность пройти образовательный этап, который предшествует отборочному. Так у вузов по всей стране появилась возможность применять технологии бизнес-симулятора в образовательном процессе и интегрировать данный формат как альтернативу прохождения учебной или производственной практикам. Этой возможностью воспользовались уже 639 студентов из 9 вузов страны.