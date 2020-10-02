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СПбГУПТД стал региональным оператором Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй!»

Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Источник:kp.ru
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СПбГУПТД стал региональным оператором Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй!». Автор фото Юлия Старобор.

СПбГУПТД стал региональным оператором Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй!». Автор фото Юлия Старобор.

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» - образовательный конкурс для студентов и выпускников российских учебных заведений любой специализации от 18 до 25 лет. Оператором проекта, реализуемого в рамках национального проекта «Образование», в Санкт-Петербурге была выбрана структура вузовского комплекса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна «Точка кипения Промтехдизайн».

Высокотехнологичная площадка, предназначенная для коллективной работы над проектами будущего, инициированная СПбГУПТД, ведет свою работу по внедрению в учебную деятельность современных цифровых технологий с помощью участников экосистемы Национальной технологической инициативы, институтов развития, госкорпораций и компаний с сентября 2020 года.

Кубок «Управляй!» предлагает участникам стать топ-менеджерами виртуальной компании в формате обучающей онлайн-игры, которая проходит в бизнес-симуляторе и позволяет выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. В рамках кубка конкурсанты выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания, прогнозируют ключевые экономические показатели предприятия. Им также необходимо защитить свою стратегию развития компании перед советом директоров – действующими управленцами крупнейших российских компаний.

Кубок «Управляй!» поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий. Кроме того, в третьем сезоне кубка у участников появилась возможность пройти образовательный этап, который предшествует отборочному. Так у вузов по всей стране появилась возможность применять технологии бизнес-симулятора в образовательном процессе и интегрировать данный формат как альтернативу прохождения учебной или производственной практикам. Этой возможностью воспользовались уже 639 студентов из 9 вузов страны.

Новости образованияУниверситет промышленных технологий и дизайна

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