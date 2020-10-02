«Деньги тратил на учебу дочери»: рецидивист, похитивший икону-подарок Путина, до этого совершил еще 30 краж

Мужчина признался суду, что деньги тратил на учебу дочери Фото: пресс-служба Валдайского районного суда

45-летний Александр и 44-летний Владимир из Волхова, отправляясь на очередную кражу, даже и подумать не могли, что после нее за ними придут не только полицейские, но еще и сотрудники ФСБ. До этого Алексей профессионально промышлял воровством в Ленинградской области, но тут решил для себя выбрать новую цель - на Валдае. Отправляясь в Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь, подельники продумали план не хуже голливудского сценария. Но произошло непредвиденно: среди их куша оказалась уникальная икона, подаренная храму самим президентом России Владимиром Путиным.

Вылазку мужчины запланировали ночью. К острову Валаам грабители подплыли на лодке, с собой прихватили лопату. Мужчины незаметно сделали подкоп под воротами и попали на территорию обители. Церемониться не стали: разбили окна, попали внутрь и вытащили все, что смогли. Золотые церковные реликвии, напрестольный крест и ту самую Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году принес в дар монастырю Владимир Путин.

Икона, подаренная президентом, подвела рецидивиста Фото: МВД РФ

Вскоре к обоим преступникам нагрянули полицейские и ФСБ. Награбленное, в том числе и святую реликвию, было обнаружено в обычном гараже воров.

- Общая сумма похищенного - более 2,7 миллионов рублей, - рассказали "КП-Петербург" в Валдайском районном суде Новгородской области.

Алексеев уже признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Как оказалось, он сейчас проходит еще по одному уголовному дело о кражах, всего в нем - 30 эпизодов!

Воры обокрали святыню Фото: МВД РФ

- Я не работаю. Все деньги с краж тратил на учебу дочери в университете, - неожиданно признался Александр.

Валдайский суд в итоге отправил Александра под арест. Вслед за ним перед Фемидой предстанет и Владимир.

- В ближайшее время святыни будут возвращены в монастырь. Кроме того, изъяты транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Чтобы украсть реликвию, преступники подплыли к острову на лодке и сделали подкоп под воротами храма (подробности)