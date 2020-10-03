Тамара Гвердцители о 91-летней победительнице "Голос 60+": "Она - уникальный случай"

Тамара Гвердцители рассказала о 91-летней петербурженке победительнице "Голос 60+" / Фото: YouTube-канал Голос / The Voice Russia

В популярном шоу "Голос. 60+" победила самая взрослая участница третьего сезона Дина Юдина. Блокаднице из Санкт-Петербурга 91 год, однако, назвать ее бабулей, язык не поворачивается. Эта бодрая, наполненная жизнью и энергией женщина покорила сердца не только миллионов зрителей, но и своей звездной наставницы - народной артистки Тамары Гвердцители. Впечатлениями, которые певица получила во время работы с победительницей шоу, эстрадная певица рассказала "КП-Петербург".

Гвердцители осталась в восхищении после работы с Юдиной Фото: Елизавета СУХОВА

- Во время слепых прослушиваний, когда я услышала, как она исполняла романс…, - вспоминает Тамара. - Когда в музыке есть интеллект и он ярко выраженный, это всегда самое большая победа для самого исполнителя и того, кто его слушает. Поэтому, когда мы начали после общаться, я поняла, что это такая культура, такая интеллигентность, судьба, путь пройден – это все передается в музыке, в песнях и может достучаться до сердец, что вчера и показал наш слушатель.

Тамара Гвердцители признается, что во время первого прослушивания, когда она была повернута спиной к Дине Юдиной, то голосу решила, что женщине всего около 65-66 лет. Но сразу поняла по фразировке и подаче, что на сцене стоит очень высокодуховный и образованный человек.

- Ее случай уникальный. Она звучит очень убедительно. Она единственная такая. Я очень хотела, чтобы она исполнила песню "Мой милый, если б не было войны". Потому что это звучит абсолютно правда, жизненно, жестко, но с большой силой духа, - отметила наставница.

По мнению народной певицы, Дина Юдина уже вошла в историю и сердца многих слушателей. И частичку своего сердца петербурженка оставила у Тамары.

- Она связала и подарила мне салфетку. Большая рукодельница. Я ее поместила дома в центральную комнату, среди своих самых главных и ценных наград, - призналась "КП" собеседница.

Дина Юдина не только прекрасно поет, но еще пишет стихи, занимается портом и вяжет / Фото: YouTube-канал Голос / The Voice Russia

Как оказалось, Дина Юдина, решила свой выигрыш на шоу в миллион рублей не оставлять себе, лишь купить пару красивых платьев, а остальные деньги отдать на благотворительность.

Тамара Гвердцители считает, что 91-летнюю певицу ждет большой успех.

- Мы планируем ее пригласить как гостью нашего концерта. Дина Ивановна - special guest (специальный гость, прим. ред.).

Напомним, что Дина Юдина еще в детстве закончила музыкальную школу, но талант к пению открыла в себе только в 70 лет. Помимо пения, она еще сочиняет стихии, шансон, а также ходит в бассейн и фитнес.

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