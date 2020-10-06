«Я сама не верила в свою победу»: 91-летняя петербурженка Дина Юдина прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. 60+»

Вокруг победы петербурженки Дины Юдиной на шоу «Голос. 60+» разгорелся целый скандал. Фото: YouTube-канал Голос / The Voice Russia

Не успел отшуметь в соцсетях скандал по поводу «Детского Евровидения-2020», как тут же грянул другой. На этот раз интернет-общественность ополчилась на 91-летнюю петербурженку Дину Юдину, которая на прошлой неделе стала победительницей шоу «Голос. 60+».

Вот уже который день Всемирная паутина пестрит нелестными комментариями в адрес исполнительницы. Пользователи соцсетей уверены: победу ей присудили не за талант, а исключительно из уважения к возрасту. На самом деле первое место должен был занять ее основной конкурент – профессиональный оперный певец (и, что характерно, тоже петербуржец) Петр Таренков.

«Опять играют на чувствах людей. Зачем мешать голоса (настоящие голоса!) и возраст, 75-летие Победы, миролюбие? – недоумевают критики. - Мужчина однозначно победил. Дине здоровья побольше».

Пользователи соцсетей решили, что профессиональный певец Петр Таренко заслуживает победы больше, нежели Дина Ивановна. YouTube-канал Голос / The Voice Russia

Между тем сама Дина Ивановна к критике относится философски. По ее словам, она тоже до самого конца считала, что победить должен Таренков. Но народ, который и определял лучшего исполнителя на последнем этапе конкурса, «пошел по правильному пути».

- Петр – профессионал, - рассказала Юдина корреспонденту «КП-Санкт-Петербург». – Я искренне за него болела. Но это же народное шоу. Победителя выбирает народ. И мое исполнение просто оказалось ближе к народу, нежели та оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович. Она, безусловно, шикарная, и голос у него замечательный. Но это не народное исполнение, а профессиональное, между этими понятиями огромная разница. Мне кажется, чтобы такого впредь не случалось, было бы разумно сделать «Голос.60+» для профессионалов и «Голос.60+» для самодеятельности.

Напомним: ранее Дина Юдина рассказала «Комсомолке», что из-за хронической болезни горла может лишиться голоса. На шоу она пела на тон ниже, чем привыкла – по-другому не позволяли сильные боли. Сейчас Дина Ивановна отдыхает и не строит никаких далеко идущих творческих планов – для начала нужно поправить здоровье.

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