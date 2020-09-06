«Свадьбы не будет»: Рита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, сделала неожиданное признание

Рита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад. Фото: личный архив героя публикации / instagram.com/margoritka1211

– Сегодня должна была быть наша свадьба, но ее не будет, – написала в соцсети 6 сентября Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года бывший муж отрубил кисти рук.

27-летняя девушка, которая научилась жить заново, выпустила книгу «Счастлива без рук» и совсем недавно отправила сына в первый класс, встретила после трагедии другого мужчину и готовилась к свадьбе. Однако в день запланированного торжества она шокировала не только подписчиков, но и родных и друзей. Оказалось, целый год Рита Грачева вместе со своим спутником хранила тайну, скрывая от посторонних глаз свое счастье: свадьба уже состоялась в 2019-м.

– Сегодня у нас первая годовщина свадьбы. Да, мы уже как год официально в браке. Об этом не знал вообще никто (включая родителей и близких друзей). Они были уверены, что сегодня у нас официальная церемония бракосочетания, – призналась девушка.

В Instagram Маргарита показала видео с «подставной» церемонии. В тот момент, когда молодожены должны были обменяться кольцами, ее супруг Максим выбросил коробочку и объявил собравшимся: «Сегодня точно свадьбы не будет!». После чего ведущий рассказал оторопевшим гостям тайну молодых.

– Год назад мы расписались в самом обычном ЗАГСе Санкт-Петербурга. Это был только наш день, мы провели его вдвоем. Без шумных гулянии и огласки, но безумно счастливые.А сегодня мы собрали в Питере всех самых родных и близких людей, с которыми мы хотим поделиться нашей историей и отметить наш первый год совместной жизни в браке, – добавила Маргарита.

К слову, личность своего спутника девушка тоже долгое время держала в секрете. И только теперь поделилась свадебными фото, которые были сделаны как раз год назад.

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