Уроки вождения электросамокатов предлагают включить в школьную программу в Санкт-Петербурге

Ездить на электросамокатах предлагают обучать в петербургских школе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат петербургского ЗакСобрания Алексей Цивилев предложил обучать детей ездить на электросамокатах в школе. Такая инициатива связана с тем, что в городе участились аварии с этим средством передвижения. На самокатах часто гоняют и школьники, поэтому необходимо познакомить их с правилами безопасного вождения, считает депутат. Включить такое обучение он предлагает в программу ОБЖ и физической культуры.

– В рамках курсов ОБЖ проходят правила дорожного движения. Но я бы сориентировал эти занятия и на самокаты. За основу можно взять разработанные ГИБДД рекомендации. А на уроках физкультуры можно не только рассказать, но и дать попробовать ездить – под руководством взрослого, который сможет подсказать, как, например, останавливаться, показать, как нужно носить шлем и светоотражающий жилет, – рассказал «КП-Петербург» Алексей Цивилев. – Я считаю, что это реальная возможность спасти многие человеческие жизни.

Электросамокаты скоро планируют прописать в ПДД. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Популярность электросамокатов в Петербурге действительно набрала обороты, а «гонщиков» теперь опасаются и пешеходы, и автомобилисты. Самокатчики не только сбивают людей на тротуарах, но и сами оказываются под колесами машин. Подобные ДТП с прошедшей весны происходили и в самом центре города – например, на Невском и на Загородном проспектах.

– Пока ситуация не говорит о том, что это безопасный вид транспорта. Электросамокаты развивают огромную скорость, ездят на них в основном молодые люди и не все понимают, что при столкновении с машиной для водителя самоката это будут либо очень тяжелые травмы, либо летальный исход, – добавляет депутат.

Прокаты самокатов в Петербурге - на каждом шагу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, что сейчас в Правительстве страны рассматривается решение о поправках в Правила дорожного движения, подготовленные Минтрансом. Они касаются в том числе и самокатов, электросамокатов, гироскутеров, моноколес. В первую очередь подобные средства планируют выделить в отдельную категорию транспорта – средства индивидуальной мобильности (СИМ). Ведь сейчас человек на самокате приравнивается к пешеходу. Кроме того, детям до 14 лет кататься на них можно будет только в сопровождении взрослых. Планируют определить и места, где можно будет ездить, а также скоростной лимит (некоторые электросамокаты могут развивать скорость до 90 километров в час!).

– Как только СИМ внесут в ПДД, у нас появится нормальная статистика. И если поправки примут, то мы сможем прийти к введению прав для взрослых, как на мопедах, – отмечает депутат.