Бразильский полузащитник Вендел перешел в петербургский «Зенит»

Вендел подписал контракт с "Зенитом". Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» официально объявил о переходе бразильского полузащитника Вендела. О подписании соглашения с игроком и его бывшим клубом, португальским «Спортингом», пресс-служба сине-бело-голубых сообщила днем 6 октября.

- Футбольные клубы «Зенит» и «Спортинг» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25, - говорится в сообщении на сайте петербургской команды.

Отметим, что сегодня же было объявлено об уходе другого полузащитника. Стан сине-бело-голубых покинул аргентинец Эмилиано Ригони. Отныне он будет выступать за испанский «Эльче».

Справка «КП»:

Новому игроку зенита всего 23 года. Вендел Валле да Силва родился 28 августа 1997-го в городе Дуки-ди-Кашиас. Начал заниматься футболом в местном клубе «Тигрес ду Бразил», а в 2015-м перешел в академию знаменитого «Флуминенсе».

В апреле 2017 года Вендел дебютировал за основной состав клуба. За полгода он провел 41 матч, забив шесть голов и сделав две результативные передачи. Но хорших игроков покупают быстро и уже в январе 2018-го бразилец оказался в лиссабонском «Спортинге».В чемпионате Португалии и различных кубках он провел 79 игр, забил 6 мячей и отдал 8 голевых пасов.

С 2019 года привлекался к играм молодежной сборной Бразилии.

На поле Вендел занимает место центрального полузащитника, впрочем, Сергей Семак наверняка знает, как использовать перспективного бразильца.