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Банк УРАЛСИБ запустил бесплатное обслуживание для новых клиентов

Акция «Все за ноль» действует 4 месяца с момента открытия расчетного счета
Источник:kp.ru
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Банк УРАЛСИБ запустил бесплатное обслуживание для новых клиентов.

Банк УРАЛСИБ запустил бесплатное обслуживание для новых клиентов.

Отличные новости для тех, кто занимается бизнесом или только планирует открыть свое дело. Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Все за ноль»* – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся законной частной практикой.

В период действия акции новые клиенты могут получить бесплатное обслуживание в рамках пакетов «Бизнес-старт» / «Кассовый» / «Платежный» с авансовой схемой оплаты – в течение 4 месяцев с момента открытия расчетного счета. По окончании льготного периода плата за обслуживание будет по тарифам банка.

Нужно торопиться. Акция действует с 1 по 31 октября 2020 включительно.

Более подробно об акции, а также о продуктах и услугах для бизнеса Банка УРАЛСИБ можно узнать в отделениях Банка, можно по телефону горячей линии — 8 (800)-700-77-16, а также на сайте Банка.

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БИЗНЕС-ПРЕССБанк "УРАЛСИБ"

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