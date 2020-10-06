Банк УРАЛСИБ запустил бесплатное обслуживание для новых клиентов.

Отличные новости для тех, кто занимается бизнесом или только планирует открыть свое дело. Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Все за ноль»* – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся законной частной практикой.

В период действия акции новые клиенты могут получить бесплатное обслуживание в рамках пакетов «Бизнес-старт» / «Кассовый» / «Платежный» с авансовой схемой оплаты – в течение 4 месяцев с момента открытия расчетного счета. По окончании льготного периода плата за обслуживание будет по тарифам банка.

Нужно торопиться. Акция действует с 1 по 31 октября 2020 включительно.

Более подробно об акции, а также о продуктах и услугах для бизнеса Банка УРАЛСИБ можно узнать в отделениях Банка, можно по телефону горячей линии — 8 (800)-700-77-16, а также на сайте Банка.

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