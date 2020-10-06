Тайна Янтарной комнаты: поиск сокровищ на затонувшем немецком корабле обойдется в сотни миллионов рублей

Польские дайверы обнаружили на дне Балтики немецкий паром "Карлсруэ", на борту которого может находиться легендарная Янтарная комната. Фото: Томаш Стахура (stachurafoto.com)

Тайна Янтарной комнаты, бесследно исчезнувшей из Царского села во времена Великой Отечественной войны, может быть как никогда близка к разгадке. Об этом заявила команда польских дайверов Baltictech, обнаруживших на дне Балтийского моря немецкий паром «Карлсруэ». По словам исследователей, именно на «Карлсруэ» легендарную Янтарную комнату могли попытаться вывезти на Запад. Что перед нами – потенциальная мировая сенсация или громкий пиар-ход – разбирались журналисты «КП-Санкт-Петербург».

БЕГСТВО С СОКРОВИЩАМИ

По словам руководителя Baltictech Томаша Стахуры, то, что на борту «Карлсруэ» находится Янтарная комната, конечно, еще нужно доказать. Но пока все факты говорят в пользу этой версии.

- В январе этого года я написал книгу «Дорога смерти», про крупнейшую в мире морскую эвакуацию – операцию «Ганнибал», начатую нацистской Германией в 1945 году, - рассказывает Стахура. – В ней принимал участие и «Карлсруэ» - это было последнее судно, которое покинуло Кегинсберг перед тем, как его заняла Красная Армия. Оно несло на борту 360 тонн груза и 1 083 пассажира. Колоссальные объемы.

По словам самого Томаша Стахуры, "Карлсруэ" он искал 30 лет. Фото: Томаш Стахура (stachurafoto.com)

В поисках парома Томашу помог давний коллега – водолаз и исследователь Михаил Иванов из Санкт-Петербурга. Он нашел в архивах подробное описание момента гибели «Карлсруэ» и помог дайверам определить, где именно это могло случиться.

- У меня огромная база данных о кораблекрушениях на Балтике, также есть много свидетельств рыбаков, которые рассказывают о зацепах сетей в разных местах, - продолжает Стахура. – Мы изучили несколько десятков мест предполагаемого крушения «Карлсруэ» и определили 22 наиболее интересных. Потом при помощи специальной подводной аппаратуры исследовали дно и выбрали одно наиболее подходящее – там удалось зафиксировать крупный объект длиной 66 метров. Именно столько, сколько и составляла длина парома.

В апреле судно удалось исследовать тщательнее, а также совершить к нему три погружения. Удивительно, но на глубине в 88 метров «Карлсруэ» очень даже хорошо сохранился: по словам Томаша, он практически не поврежден, только обмотан рыбацкими сетями и зарыт в ил.

Корабль сохранился в удивительно хорошем состоянии. Единственное - он плотно оплетен рыбацкими сетями и зарыт в ил. Фото: Томаш Стахура (stachurafoto.com)

- Повторюсь – мы не утверждаем, что Янтарная комната находится именно там, - подчеркивает дайвер. – Мы лишь говорим, что если немцы хотели вывезти ее из осажденного города, это был их последний шанс. К тому же нам удалось обнаружить на борту парома несколько плотно запечатанных ящиков – именно в таких могли перевозиться янтарные панели.

АРТЕФАКТЫ ЕСТЬ, НО КАКИЕ?

Что будет дальше – вопрос пока открытый. Роль Baltictech в истории с «Карлсруэ», скорее всего, окончена – ведь дайверы искали не комнату, а сам корабль, и их поиски увенчались успехом.

- Осложняет дело еще и то, что место, где лежит паром, входит в состав территориальных вод России, но при этом является исключительной экономической зоной Польши, - отмечает исследователь. – И Янтарная комната тоже принадлежит России. Поэтому, скорее всего, для того, чтобы детально изучить судно, нужно будет организовывать большую международную экспедицию.

Между тем российские ученые заявляют: сама по себе находка очередного корабля – это замечательно, но поводов для радости по поводу находки Янтарной комнаты пока что маловато.

Так выглядел паром до гибели. Фото: из личного архива Томаша Стахуры

- Конечно, немцы вывезли из Кенигсберга огромное количество исторических ценностей, - отмечает историк, научный консультант Центра подводных исследований РГО Андрей Лукошков. – В том числе коллекции восьми крупных музеев. Поэтому какие-то артефакты на борту «Карлсруэ», несомненно, могут быть. Но что касается Янтарной комнаты – пока что это, на мой взгляд, выглядит скорее как некий пиар-ход. Посудите сами: корабль лежит на глубине 88 метров. Он опутан сетями. В трюмах полный бардак – удар о грунт смел все вещи со своих мест. Соответственно, работа с ним крайне затруднена. Водолазы на такой глубине могут находиться максимум 10-15 минут. Управляемые аппараты посылать опасно – кабель может за что-то зацепиться, и аппарат «погибнет». Соответственно, необходимо готовить долгую и сложную экспедицию, а это большие деньги. Поэтому, вполне вероятно, ребята заявили про Янтарную комнату, просто чтобы привлечь внимание к своей находке и, возможно, обзавестись какими-то спонсорами.

ТАЙНА РАСКРЫТА! СНОВА…

В музее-заповеднике «Царское село» восторг журналистов тоже не разделяют. Сотрудники музея признаются: за последние несколько десятков лет Янтарную комнату «находили» в разных частях света так много раз, что воспринимать очередную «сенсацию» можно лишь с усталым скептицизмом.

- Конечно, мы были бы счастливы, если бы кому-то удалось обнаружить похищенную Янтарную комнату, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГМЗ «Царское село». - Но, увы, до сих пор ни одно из сенсационных известий не подтвердилось, и одна из главных тайн XX века остается нераскрытой. Версий по поводу местонахождения шедевра очень много, среди них фигурируют Германия, Польша, Калининград. Одни считают, что янтарные панели находится в бункере, другие – что в затонувшем судне.

По словам дайверов, "Карлсруэ" был для немецких властей последним шансом эвакуировать Янтарную комнату из Кенигсберрга. Фото: Томаш Стахура (stachurafoto.com)

Кроме того, отмечают в музее, даже если Янтарную комнату вдруг каким-то чудом удастся обнаружить, ее нельзя будет выставлять на всеобщее обозрение сразу же. Еще до начала Великой Отечественной войны шедевр камнерезного искусства явно нуждался в реставрации – в частности, специалисты замечали, что местами янтарь начал осыпаться. Поэтому перед тем, как пополнить музейные фонды, Комнате придется пройти долгую и дорогостоящую процедуру восстановления.

КОМНАТУ ПРЯЧЕТ «ОЛЬГА»?

Иной точки зрения придерживается журналист Сергей Турченко. В 1990-е годы он тесно общался с первым заместителем начальника Главного Разведывательного управления СССР Юрием Гусевым, который посвятил поискам Янтарной комнаты несколько лет своей жизни.

- Все дело в том, что этим занимались, конечно же, не только энтузиасты-любители, но и спецслужбы, причем достаточно плотно, - отмечает Турченко. – С самим Гусевым меня свел случай – так получилось, что мне дали доступ к архивным документам – разумеется, не ко всем – и разрешили подготовить по судьбе Янтарной комнаты целую серию материалов.

Янтарную комнату в подарок императору Петру I преподнес король Пруссии Фридрих Вильгельм I. Фото: Артем КИЛЬКИН

Разбирая архивы, Турченко наткнулся на нечто очень интересное: по его словам, еще во время войны, на последних ее этапах, советское командование очень плотно интересовалось полигоном «Ольга S-III» в Восточной Германии. Разведка полагала, что там, в обширных подземных тоннелях и хранилищах, оборудована «запасная столица третьего Рейха». И что именно туда нацисты свозят с разных концов света награбленные сокровища, среди которых могла оказаться и Янтарная комната.

- Изучению полигона «Ольга S-III» было уделено немало времени, - отмечает журналист. – И, насколько мне известно, курировал этот процесс лично Гусев. Но когда я попросил ознакомиться с документами, мне отказали, сославшись на их секретный статус.

В конце концов Турченко набрался смелости и спросил Гусева напрямую – известно ли генерал-полковнику, матерому разведчику, далеко не последнему человеку в стране, где искать Янтарную комнату? Гусев ответил то ли серьезно, то ли в шутку: «Сергей Иванович, если я скажу, меня уже вечером в живых не будет». Шутка оказалась пророческой. В тот же день, 2 декабря, первый заместитель начальника ГРУ СССР погиб – он ехал в машине с личным водителем, и на КАД водитель внезапно потерял сознание.

Воссозданную по старинным чертежам копию Янтарной комнаты можно увидеть в музее-заповеднике "Царское село". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Я пытался заниматься вопросом Янтарной комнаты и после этих печальных событий, - рассказывает Турченко. – Но как отрезало: все телефоны, по которым я звонил, чтобы попасть в архив, разом оказались недоступны. Так что если Юрий Александрович что-то и знал, эту тайну он забрал с собой в могилу. Ну а что касается парохода «Карлсруэ» - да, в документах ГРУ мне такое название встречалось. «Карлсруэ» в составе целого каравана судов под стражей крейсера «Эмден» действительно отплыл из Кенигсберга незадолго до штурма города советскими войсками. Достигнуть места назначения каравану не удалось – в открытом море его практически полностью уничтожила авиация. Может ли на «Карлсруэ» находиться Янтарная комната? Вопрос сложный. Шансы, разумеется, невелики. Но и полностью отметать такую возможность я бы не стал.

Местонахождение комнаты до сих пор остается одной из главных загадок современности. Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

По словам Томаша Стахуры, изучение «Карлсруэ» будет делом не быстрым и не дешевым. Один день работы исследовательского судна с командой дайверов, экипированной всем необходимым оборудованием обойдется в среднем в 25 000 евро – или почти в 2 300 000 рублей.

- Могу сказать сразу – никакого нашего «пиара» в этой истории нет, - заключает Стахура. - Я ищу корабли 30 лет, за свои деньги, являюсь владельцем крупной фирмы, которая продает оборудование для дайверов. У меня нет потребностей в деньгах. К тому же если мы возьмем чьи-то деньги, то должны будем перед кем-то за них отчитываться. Поэтому мы работаем сами на себя.

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