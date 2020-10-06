Турбизнес жив: петербуржцы снова смогут получить кешбек за путешествия по России

Петербург вошел в пятерку регионов, куда чаще всего приезжали российские туристы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Живописные горы Кабардино-Балкарии, пещеры и ущелья Адыгеи, музей наскального искусства в Хакассии и невероятные ледники Якутии… О существовании этих потрясающих мест многие бы даже никогда и не догадались, если бы не пресловутая пандемия.

Однако коронавирус не только спутала людям все планы, но и, как выяснилось, помогла ближе познакомиться со своей страной. Чтобы жители полетели в отпуск, а не отпуск - в трубу, Ростуризм разработал программу, по которой можно получить кешбек за путешествия по России. Философия простая: и турбизнесу помочь, и людям дать сэкономить. Первый этап программы состоялся в августе, и в результате Петербург вошел в топ-5 регионов, куда туристы ехали активнее всего. Возвращать россиянам деньги за путешествия будут и впредь. естественно, с учетом, всех предыдущих недоработок.

По программе Ростуризма можно получить кешбек 20% от стоимости тура Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во-первых, поменяются условия выплаты. Если раньше, чтобы вернуть свои кровные денежки, нужно было купить тур за определенную сумму – 25 тысяч рулей минимум, то сейчас «нижней» границы нет. Вам в любом случае возвратят 20% от стоимости.

Во-вторых, вырос «потолок» кешбека: если в августе он составлял 15 тысяч рублей (и это при условии, что ваш тур стоит 75 000 и дороже), то сейчас он увеличился до 20 000. И в-третьих, теперь в программе участвуют туры на выходные – от двух ночей. Раньше их было не меньше пяти.

- Конечно, когда на нас обрушилась пандемия, а люди собирались в отпуск, перед многими встал вопрос, а ехать ли вообще куда-нибудь, - говорит представитель Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Мария Ушакова. – Но в результате многие отправились в путешествие только из-за кешбека. И впервые мы слышали от клиентов, что брать путевку у туроператора выгодно, потому что есть возможность вернуть деньги.

Однако были и недовольные. Людей в первую очередь возмутило то, что, купить тур, за который полагается кешбек, можно было только в течение недели. Многие попросту не успели этого сделать. Но даже несмотря на сей конфуз, новой услугой воспользовались 70 000 человек, а туров было куплено на общую сумму полтора миллиарда рублей.

Новая акция поможет поддержать и путешественников, и турбизнес Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Такой подход позволил нам поддержать и турбизнес, и жителей, - отмечает председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. - Мы, например, разработали очень интересные комплексные туры – Петербург и Карелия, Петербург и Ленобласть и так далее. И если раньше люди приезжали в Питер в среднем на 5 дней, то сейчас этот срок вырос до недели. Да и траты туристов увеличились, что для нас, безусловно выгодно: год назад один гость тратил примерно 34 тысячи рублей, а сейчас – 42 000. Мы можем смело теперь сказать, что туриндустрия в Петербурге жива.

Как пояснили в Ростуризме, важной целью программы является не только создать выгодные условия для путешественников и для бизнеса, но и развеять миф, что осень и зима – не подходящее время для поездок. Многие регионы сейчас готовят предложения на весь оставшийся год и в том числе на новогодние праздники. Стартует второй этап программы 15 октября и продлится до 5 декабря. В течение всего этого времени нужно будет выбрать понравившийся тур на сайте мирпутешествий.рф, оплатить его по карте «Мир», которую предварительно нужно зарегистрировать в программе лояльности платежной системы. Важный нюанс: ваше путешествие должно закончиться 10 января.