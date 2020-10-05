Следим по камерам: жена Семака рассказала, как наказывает детей

Жена Сергея Семака Анна рассказала, как воспитывает детей. Фото: СОЦСЕТИ

Жена тренера «Зенита» Сергея Семака опять отвечала на вопросы подписчиц в своем Инстаграм-блоге. Анна Семак, которую некоторые почитают как гуру семейной жизни - у пары семеро детей - поделилась секретами воспитания и огорошила удивительной вещь . Оказывается, они с мужем отслеживают поведение детей по камерам, которые стоят во всех комнатах квартиры Семаков.

- За двадцатилетний опыт материнства было всякое. Наша приемная дочь Татьяна до девяти лет жила в волчьей стае. Для нее драка - способ выжить. Расцениваем физическую расправу как ЧП, это грубое нарушение правил нашей семьи. Проводим расследование (у нас везде камеры), делаем внушение, - написала Анна Семак в ответ на вопрос подписчицы о том, бывают ли среди детей драки и как реагируют на это родители.

Анна Семак традиционно ответила на вопросы подписчиц в Инстаграме. Фото: instagram.com/annas_secret_garden

Напомним, что семья тренера «Зенита» живет по строгим правилам, а сам Сергей Семак и его супруга являются вегетарианцами. Совсем недавно, в июле 2020 года 44-летний наставник сине-бело-голубых стал дедушкой. Сына родила старшая дочка Майя.

Вместе с женой Сергей Семак воспитывает восьмерых детей. Пятерых - Семена, Ивана, Варвару, Савву и Иларию - ему родила Анна. Плюс в 2016 году пара удочерила девочку Таню. Еще есть сын Сергея от первого брака Илья и дочь Анны Майя, которая и подарила супругам внука.