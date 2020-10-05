«Связист на работе»: обходные пути и запасное электричество

Один из региональных центров управления сетями, оборудование мониторинга. Фото предоставлено компанией Ростелеком.

И как связисты узнают, что в десятках километров от ближайшего узла связи, где-то в поле или в лесу порвался кабель? И как устроена сеть, чтобы при большинстве обрывов и повреждений абоненты даже не заметили происходящего, продолжив использовать услуги?

Об этом мы и расскажем в сегодняшнем выпуске «Связиста на работе». Это совместный проект «Ростелекома» и «Комсомольской правды», в котором мы собираем самые интересны факты из ежедневной работы специалистов телеком-отрасли.

Разными маршрутами

При строительстве сетей связи учитывается необходимость создания запасных каналов. Связисты стараются везде, где это возможно, построить резервные участки магистральной сети, в таком случае данные могут продвигаться к одной точке разными путями. В обычном режиме трафик пойдет из точки А в точку Б самым коротким путем, в случае нарушения целостности сети – обойдет поврежденный участок по альтернативному маршруту, но в итоге все равно окажется в точке Б. Как правило, абонент даже не замечает, что в сети что-то изменилось, продолжая смотреть фильм, работать или серфить по сайтам.

Такими резервным «кольцами» охвачены города или разрозненные небольшие населенные пункты, сеть дублируется и между регионами.

Бывают исключения. Так, к примеру, магистральная линия связи в сторону Ненецкого автономного округа проложена через очень сложную местность. Найти альтернативные пути для прокладки дополнительных линий не представляется возможным.

Здесь связисты решили вопрос резервирования иначе: в случае повреждения единственной линии, глобальный интернет на время становится местным интранетом – в этом случае работает местное телевидение (первый мультиплекс) и местные сайты, оборудование которых физически расположено в регионе. Это позволяет жителям НАО использовать ряд электронных сервисов, в том числе государственных, не заходя в глобальную сеть.

По аналогичному принципу могут работать и местные телефонные сети в регионах, если вдруг по какой-то причине окажутся отрезаны от мира. Нельзя будет осуществить междугородний и международный звонок, но звонить в рамках своего региона, а также вызвать скорую или пожарных будет можно. Впрочем, стоит отметить, что подобные форсмажоры в наше время могут происходить только в чрезвычайных ситуациях, при природных катаклизмах или техногенных катастрофах.

Оборудование связи по технологии пассивных оптических сетей (PON). Фото предоставлено компанией Ростелеком.

Течение трафика

А как же связисты отслеживают проблемы на сети? Как понять, что трафик должен пройти по другому пути и как узнать, что где-то в тайге поврежден кабель, ведь может случится так, что пострадавшие абоненты даже не смогут сообщить о проблеме – у них нет связи.

Все сети «Ростелекома» на Северо-Западе оснащены специальным оборудованием для непрерывного мониторинга качества связи. Как только случается что-то подозрительное, сразу поступает сигнал на пульт дежурного специалиста в региональном центре управления сетями связи. Дежурный немедленно информирует других специалистов технического блока и направляет к месту происшествия аварийно-восстановительную бригаду.

Конечно, определить место повреждения с точностью до сантиметра дистанционно нельзя, но понятно на каком конкретно отрезке есть обрыв, на месте аварийная бригада уже находит проблемную зону визуально. Такой быстрый мониторинг поможет и в случае действий злоумышленников: если будет попытка кражи или повреждения инфраструктуры из хулиганских побуждений, «атака на связь» будет зафиксирована немедленно.

Для оперативного перераспределения трафика используется Optical Line Protection (оборудование защиты оптической линии) – это устройство также ведет постоянный мониторинг уровня мощности поступающих сигналов, и заметив, что где-то на линии появились критические показатели, оборудование само оперативно перенаправляет все данные, идущие по кабелю, на резервный канал. Переключение может осуществляться вручную или автоматически, при достижении установленных пороговых значений. Это происходит настолько быстро, что пользователь едва ли ощутит неудобства.

Конечно, так сети работали не всегда. Такой «оптический разум» сегодня – это результат непрерывной постоянной модернизации сетей связи, инфраструктура связи всегда должна немного опережать насущные потребности пользователей и гарантировать надежность. В настоящий момент городские и межрегиональные сети «Ростелекома» представляют собой умные системы, способные за секунды перестраивать собственные процессы.

Ряды аккумуляторных батарей. Фото предоставлено компанией Ростелеком.

Бесперебойное питание

А как быть с электричеством? Учитывая энергозависимость всех современных технологий, можно сказать что именно электричество главный элемент работы всех систем. Недаром ведь раньше телеком-компании назывались предприятиями электросвязи.

Так что же будет, если электричества не будет?

Если оно пропадет очень надолго, что скрывать - нам всем придется крайне нелегко. Но от недолговременных перебоев сети есть средство. Это источники бесперебойного питания – огромные аккумуляторы с большим запасом энергии и дизель-генераторы, очень шумные, но, порой, незаменимые.

Узлы связи обслуживают специалисты-энергетики, которые постоянно следят, чтобы источники питания были всегда готовы к сюрпризам.

Ответ на популярный вопрос от школьников про работающий без электричества телефон довольно прост. На автоматических телефонных станциях (АТС) поддерживается определенный уровень электрического напряжения в медной сети на всем ее протяжении, до телефона в квартире абонента. В случае, если в районе пропал свет, на АТС включится автономный источник бесперебойного питания и телефон будет продолжать работать от резервного источника до восстановления функционирования энергосетей. Таким образом, даже в день тотального блэкаута в Петербурге летом 2010 года, городские телефоны продолжали работать.

Это, кстати, одна из причин, по которой старые технологии телефонной связи на медных линиях сохраняются по сей день, несмотря на наличие множества других способов организации голосовой связи. Службы, деятельность которых призвана обеспечивать безопасность граждан, продолжают использовать медные линии в качестве основных или резервных каналов именно из-за возможной энергоавтономности.

Если же телефонная связь в квартире абонента работает на оптической линии, то здесь сама линия не будет нуждаться в электричестве – она пассивная. А вот оборудование дома у абонента без электричества работать не будет. Но в таком случае спасают небольшие домашние «бесперебойники» малой мощности, которые пользователи могут установить у себя самостоятельно.

Школьники на экскурсии АТС Ленобласть. Фото предоставлено компанией Ростелеком.

Если вам понравились истории о работе связи, делитесь ими с друзьями в социальных сетях и следите за новыми публикациями в рамках проекта «Связист на работе»!