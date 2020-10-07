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Врачи Боткинской больницы получили вакцину от коронавируса

В общей сложности первыми прививку от COVID-19 сделают 42 петербургским медработникам
Артем КИЛЬКИН
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Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа.

Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вторая партия пошла. В среду, 7 октября 2020, еще шесть медиков Петербурга получили вакцину от COVID-19. Напомним, несколько дней назад отечественную прививку «Спутник V» поставили 21 медику из горбольницы № 40. Сейчас очередь врачей Боткинской больницы Санкт-Петербурга, причем для этого им пришлось ехать через весь город.

Все дело в том, что ампулы лишний раз перевозить нельзя. Температура хранения новой вакцины не выше -18 градусов, но специалисты больницы перестраховались, держат ее при -50. Перед введением препарата ампулу нагревают, достаточно подержать 5-7 минут при комнатной температуре.

Защита от COVID-19 после такой инъекции продлится около двух лет.

Защита от COVID-19 после такой инъекции продлится около двух лет.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Заранее ничего не размораживают, так как уже нагретую вакцину необходимо ввести в течение 15 мин, срок годности очень короткий, - говорит врач аллерголог-иммунолог городской больницы №40 Ольга Архипова.

Это еще не все особенности. Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа. Сначала пациентам вводят первый компонент и только через 21 день - второй. Ожидаемая иммунная защита наступит только через три недели после второго этапа. Зато защита от COVID-19 после такой инъекции продлится около двух лет.

Температура хранения новой вакцины не выше -18 градусов, но специалисты больницы перестраховались

Температура хранения новой вакцины не выше -18 градусов, но специалисты больницы перестраховались

Фото: Артем КИЛЬКИН

После укола коробочку от ампулы сохраняют для внесения данных. Каждая вакцина имеет уникальный номер, который вносится в единую систему. Потом пациент через личный кабинет портала «Госуслуги» может увидеть данные о вакцине. Там же можно заполнить дневник наблюдений о своем самочувствии. А как себя чувствуют первые пациенты-медики?

- Честно, прививка от гриппа казалась больнее, а тут совсем никакой боли не почувствовала, - говорит заведующая кабинетом трансфузионной терапии Боткинской больницы Елизавета Лазарева. - Знаете, я рада, что сделала прививку, рада, что могу обезопасить себя и свою семью. Я работаю в реанимационном отделении и постоянно сталкиваюсь с зараженными СOVID-19. К сожалению, часто болеют и мои коллеги, в том числе в тяжелой форме. Советую им при первой возможности сделать такую прививку.

Заведующая кабинетом трансфузионной терапии Боткинской больницы Елизавета Лазарева считает, что вакцина обязательна

Заведующая кабинетом трансфузионной терапии Боткинской больницы Елизавета Лазарева считает, что вакцина обязательна

Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, у пациентов есть ограничения: после вакцинации пару дней воздержаться от бани, занятий спортом и тяжелых физических нагрузок. Препарат может дать побочную реакцию, легкое недомогание, повышение температуры, ломота в костях в течение двух суток. Как говорят специалисты, всего одна таблетка парацетамола легко вернет человека в нормальное состояние.

Напомним, что в Северной столице ждут вторую партию вакцины с 4,6 тысячи доз. По предварительным прогнозам, прививки обычным горожанам могут начать делать уже в декабре или январе.

Новости медицины и здоровья Санкт-Петербурга, Ленинградской области

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