Врачи Боткинской больницы получили вакцину от коронавируса

Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вторая партия пошла. В среду, 7 октября 2020, еще шесть медиков Петербурга получили вакцину от COVID-19. Напомним, несколько дней назад отечественную прививку «Спутник V» поставили 21 медику из горбольницы № 40. Сейчас очередь врачей Боткинской больницы Санкт-Петербурга, причем для этого им пришлось ехать через весь город.

Все дело в том, что ампулы лишний раз перевозить нельзя. Температура хранения новой вакцины не выше -18 градусов, но специалисты больницы перестраховались, держат ее при -50. Перед введением препарата ампулу нагревают, достаточно подержать 5-7 минут при комнатной температуре.

Защита от COVID-19 после такой инъекции продлится около двух лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Заранее ничего не размораживают, так как уже нагретую вакцину необходимо ввести в течение 15 мин, срок годности очень короткий, - говорит врач аллерголог-иммунолог городской больницы №40 Ольга Архипова.

Это еще не все особенности. Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа. Сначала пациентам вводят первый компонент и только через 21 день - второй. Ожидаемая иммунная защита наступит только через три недели после второго этапа. Зато защита от COVID-19 после такой инъекции продлится около двух лет.

Температура хранения новой вакцины не выше -18 градусов, но специалисты больницы перестраховались Фото: Артем КИЛЬКИН

После укола коробочку от ампулы сохраняют для внесения данных. Каждая вакцина имеет уникальный номер, который вносится в единую систему. Потом пациент через личный кабинет портала «Госуслуги» может увидеть данные о вакцине. Там же можно заполнить дневник наблюдений о своем самочувствии. А как себя чувствуют первые пациенты-медики?

- Честно, прививка от гриппа казалась больнее, а тут совсем никакой боли не почувствовала, - говорит заведующая кабинетом трансфузионной терапии Боткинской больницы Елизавета Лазарева. - Знаете, я рада, что сделала прививку, рада, что могу обезопасить себя и свою семью. Я работаю в реанимационном отделении и постоянно сталкиваюсь с зараженными СOVID-19. К сожалению, часто болеют и мои коллеги, в том числе в тяжелой форме. Советую им при первой возможности сделать такую прививку.

Заведующая кабинетом трансфузионной терапии Боткинской больницы Елизавета Лазарева считает, что вакцина обязательна Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, у пациентов есть ограничения: после вакцинации пару дней воздержаться от бани, занятий спортом и тяжелых физических нагрузок. Препарат может дать побочную реакцию, легкое недомогание, повышение температуры, ломота в костях в течение двух суток. Как говорят специалисты, всего одна таблетка парацетамола легко вернет человека в нормальное состояние.

Напомним, что в Северной столице ждут вторую партию вакцины с 4,6 тысячи доз. По предварительным прогнозам, прививки обычным горожанам могут начать делать уже в декабре или январе.