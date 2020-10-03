Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге начнется 5 октября

5 октября в Санкт-Петербурге начнут прививать медработников от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый замглавы комздрава Андрей Сарана сообщил о старте вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге с 5 октября 2020 года. Однако, как «Комсомолка» писала ранее, отечественную прививку «Спутник V» сделают исключительно медработникам. Первыми ее получат сотрудники Боткинской больницы и Горбольницы №40.

- Уже в грядущий понедельник мы будем прививать первых медработников. Всего их 42. 21 человек из Боткинской больницы и ровно столько же из больницы №40 на базе 68-й поликлиники в Сестрорецке. На 21-й день после прививки каждого медика включат в федеральный регистр. Так что перед второй вакцинацией мы сможем проверить, какую защиту получили «первопроходцы», - сообщил Сарана в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «78».

Напомним, что в Северной столице ждут вторую партию вакцины с 4,6 тысячи доз. По предварительным прогнозам, прививки обычным горожанам могут начать делать уже в декабре или январе.