Большинство вузов пока держится: в СПбГУ опровергли переход студентов на дистанционное обучение

Большинство вузов Петербурга учатся в смешанном режиме Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несмотря на пандемию, занятия в Петербургских вузах не прекращаются. Даже если ситуация с коронавирусом станет критичной, студентам все равно придется грызть гранит науки. Правда, виртуально. Так и случилось уже в двух учебных заведениях – Духовной академии и ЛЭТИ. Оба вуза полностью перешли на дистанционное обучение.

В первом случае уйти на «удаленку» пришлось из-за вспышки коронавируса в рядах студентов. Ковид был выявлен у 48 человек, и чтобы не допустить распространение инфекции, руководство решило отправить всех по домам. В ЛЭТИ же дожидаться подобного сценария не стали и перешли на дистанционку из-за того, что эпидемиологическая обстановка ухудшилась в городе в целом.

В соцсетях появилась информация, что с 12 октября удаленно будут учиться и студенты СПбГУ, однако университет эти сведения не подтвердил. В других вузах города занятия идут в так называемом смешанном режиме: потоковые лекции студенты «посещают» дистанционно, а на семинары и лабораторные работы приходят. К примеру, в таком режиме работают СПбПУ, ИТМО и РГПУ имени Герцена.

Все потоковые лекции проходят дистанционно Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Летом наши преподаватели не уходили в отпуска, а записывали лекции для студентов, - пояснили нам в пресс-службе педвуза. – Практические же занятия проходят малыми группами с соблюдением всех санитарных норм.

Как отметил председатель Совета ректоров Санкт-Петербурга Алексей Демидов, подобный подход к обучению в вузах уже себя оправдал, ведь таким образом удалось не допустить скученности и обеспечить соблюдение требований Роспотребнадзора.

- В университете промышленных технологий и дизайна, которым я руковожу, тоже смешанная форма: студенты 4 дня в аудиториях вуза, а два дня учатся удаленно, - рассказал Алексей Демидов. – Мы специально так составили расписание. Кроме того, сократили численность групп, что позволило нам наладить учебный процесс в этой непростой ситуации.

В смешанном режиме студенты петербургских вузов начали учиться с 1 сентября. Однако в любую минуту они могут оказаться на «удаленке». Ведь если ситуация с коронавирусом усугубится, высшие учебные заведения вправе сами решать, отправлять студентов на дистанционный формат или нет.