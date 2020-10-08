Взрывы в Рязанской области, последние новости на 8 октября 2020: Режим ЧС, уголовное дело, итоги эвакуации и версии пожара

Мы собрали последние новости о взрывах в Рязанской области на 8 октября 2020 года. Фото: СОЦСЕТИ

Взрывы в Рязанской области взбудоражили всю Россию. «Комсомолка» собрала последние новости о масштабном происшествии на 8 октября 2020 года.

Напомним, 7 октября склады заброшенной воинской части, находящиеся в районе поселка Желтухино, внезапно загорелись. Тут же последовали мощные взрывы, длившиеся еще несколько часов. Осколки разлетались на несколько километров, огонь перекидывался на ближайшие жилые дома. Окна тряслись даже в соседних районах. В область приехал лично министр МЧС России Евгений Зиничев, собрав оперштаб по ЧП, работающий в круглосуточном режиме. Но обо всем по порядку.

РЕЖИМ ЧС ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов трезво оценил масштаб ситуации и ввел режим ЧС в регионе. По его словам, это необходимо для мобилизации всех служб и полной безопасности жителей ближайших поселков.

- Пока мы не знаем, сколько еще будут детонировать боеприпасы. Самое главное сосредоточиться на эвакуации и размещении людей. Жители шести населенных пунктов в радиусе 25 километров от склада уже находятся в пунктах временного размещения или в домах родственников и знакомых, - цитируют Любимова в пресс-службе правительства области.

На тушение разрастающегося пожара брошены почти все силы МЧС, в том числе спасателям вскоре приедут помогать коллеги из Московской и Тульской области. К ликвидации огня также подключили местных военнослужащих со специальными танками. Не исключено, что для тушения понадобится и авиация.

Ночью пожары не прекращаются. Масштаб ЧП устрашает, но авиацию к тушению пока не подключают. Фото: правительство Рязанской области

ПОСТРАДАВШИЕ ЕСТЬ, ПОГИБШИХ – НЕТ

Спасатели МЧС вывезли на безопасное расстояние от места ЧП больше 2300 человек. Огонь и осколки от боеприпасов уничтожили либо повредили минимум 17 жилых домов из Шелемишевских Хуторов и Дегтярки. По последним данным, в больницу госпитализировали пятерых пострадавших. Погибших, слава богу, нет. Однако один человек находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Другие отделались более легкими травмами.

Некоторые эвакуированные жители сейчас находятся в безопасности в пунктах временного размещения. Фото: правительство Рязанской области

Без крова не оставят никого, особенно жителей поврежденных домов. Власти оперативно открыли «горячую линию» для населения. Она работает по номеру 8 (4912) 25-72-90.

- Глава МЧС провел осмотр территории, где пострадали жилые строения. По окончанию работ специалисты обязательно проведут оценку ущерба, - подчеркнули в МЧС.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЗРЫВОВ

Следком РФ возбудил уголовное дело по статье за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Если виновника ЧП найдут, то ему грозит тюрьма, но только лишь в случае смерти кого-либо от взрывов либо от пожара.

- На месте работает следственная группа, состоящая из сотрудников военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу (ЗВО), - рассказывают в пресс-службе СК РФ.

«Комсомолка» обратилась за комментариями к военным, чтобы понять хотя бы предварительные причины взрывов. В ЗВО отмечают, что изначально горела только трава на территории склада. Свою роль сыграл порывистый ветер, который перекинул пламя на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Однако бывший военнослужащий той самой «взрывоопасной» части не исключил версию поджога.

- Можно верить в официальную версию, но мне кажется, что был обычный поджог, чтобы не определили, сколько неучтенной латуни вывезли со складов. Боеприпасы туда свозили со всей России. Их разбирали и гражданские лица, и местные. Металл отправляли на переплавку, а взрывоопасные вещества оставляли на хранение, - сообщил источник «КП-Рязань».

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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