Татьяна Буланова выпустила новый клип, в котором спела про яйца ехидны

Татьяна Буланова выпустила новый клип с группой "Электрослабость". Фото: Артем КИЛЬКИН

Известная петербургская исполнительница Татьяна Буланова, давно не радовавшая поклонников новым творчеством, неожиданно записала песню с петербургской же группой «Электрослабость». В композиции Буланова поет про...яйца ехидны.

- Мы и Татьяна Буланова представляем клип на песню «Ехидна» из альбома «Имена, Животные и Бабка Без Квартиры», - говорится в соцсетях музыкального коллектива.

Сам клип снят в нарочито простой манере, «за 30 копеек», как отметили подписчики в комментариях. Что не помешало произведению вызвать восторженные отзывы.

Впрочем, и сам текст песни не претендует на серьезное восприятие, а вот смысл в нем заложен глубокий, отмечают поклонники.

«Где-то в далеком лесу тихонечко плачет ехидна,

О кто же расстроил ее? Отчего же ехидне обидно?

Коала на днях родила, разродилась слониха-подруга,

Кенгуру родила кенгурят - все рожают подряд в округе

Буланова:

Ехидна хочет кричать, хочет тужиться и напрягаться.

Ехидна хочет рожать, а не эти дебильные яйца.

Она пытается планировать, как бы эволюционировать..

Но возможность ее упущена, ехидна - яйцекладущая...»

Клип на композицию «Ехидна» появился в соцсетях и на YouTUBE-канале группы «Электрослабость» 7 октября. За сутки он набрал пока чуть больше двух тысяч просмотров.

Отметим, что и сама Татьяна Буланова не сидит на месте. Она постоянно гастролирует, недавно выступала на Дне города Сестрорецка - центра Курортного района Санкт-Петербурга. А вскоре певица собирается предстать в новом качестве и явить публике свои именные парфюмерные ароматы.

Женский будет называться Breath of Love («Дыхание любви»), а мужской - Thirst of Love («Жажда любви»).

Напомним, что в апреле 2020 года 51-летняя певица попала в больницу, но о причинах срочной госпитализации предпочла не распространяться.

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