2020-04-13T13:20:44+03:00
Звезды

«Был плановый осмотр, МРТ и там выявили болячку»: Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

Певица до сих пор находится в больнице Санкт-Петербурга, но чувствует себя намного лучше
Роман ЛЯЛИН
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Татьяна Буланова рассказала о своем состоянииТатьяна Буланова рассказала о своем состоянииФото: Олег ЗОЛОТО
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Поклонники певицы Татьяны Булановой взволнованы ее экстренной госпитализацией. Звезда эстрады попала в больницу в Санкт-Петербурге пару дней назад, и ее концертный директор рассказал, что певица почувствовала себя плохо, пришлось вызывать врачей. Правда, у самой исполнительницы хита «Ясный мой свет» немного другая версия случившегося.

- У меня все нормально, спасибо, я еще в больнице на обследовании, - ответила по телефону журналисту «КП-Петербург» Татьяна Буланова. – Когда меня выпишут из больницы домой, пока не могу сказать.

- А что у вас случилось?

- Плановый осмотр, МРТ. И там выявило…

- Не пугайте... Что выявило?

- А можно я не буду рассказывать о своих болячках? Мне не очень бы хотелось. Не волнуйтесь, все у меня нормально. Сейчас все хорошо. Никакого коронавируса или инфаркта нет. Я не могу сказать, это очень личная информация. Но поводов для беспокойства нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что у Татьяны Булановой предынсультное состояние. Сама певица свой точный диагноз не называет.

Татьяна Буланова о своей госпитализации.

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Накануне известную певицу экстренно госпитализировали в центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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