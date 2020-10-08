Покупать дачи и участки в Санкт-Петербурге и Ленобласти стали в 1,5 раза больше

В Петербурге и Ленобласти в период коронавируса стали чаще покупать дачи и загородные участки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В этом году спрос на загородные участки и дома в Петербурге и Ленобласти сильно вырос. Аналитики сервиса Price.ru пришли к выводу, что интересоваться покупкой дачи горожане стали в 1,5 раза чаще, чем с января по октябрь прошлого года. В этом, конечно, сыграла свою роль пандемия. Еще весной петербуржцы ринулись на самоизоляцию за город. Тем, у кого есть дачи – повезло. Те, у кого загородной недвижимости нет, бросились не только арендовать дома, но и покупать их.

– Весной, когда начинается теплый сезон, спрос на дома возрастает ежегодно. Но в этом году он был действительно выше обычного, – рассказала «КП-Петербург» риелтор Анна Хрюкина. – Люди посидели на самоизоляции несколько месяцев с семьями, поняли, что загородный дом лучше, чем однокомнатная или двухкомнатная квартиры. Поэтому с апреля начали интересоваться дачами.

Люди присматривают для покупки и простенькие дачи, и большие коттеджи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом народ интересуется как летними домиками и полноценными коттеджами, так и участками, где только предстоит строить жилье. Что касается второго варианта, по данным аналитиков, на 56% стало больше запросов на загородное строительство. В частности – на быстровозводимые и каркасные дома, которые не нужно долго ждать.

– Все зависит от бюджета, но, конечно, чаще клиенты хотят уже готовый дом с участком, чтобы купить его и переехать туда, – добавляет риелтор.

ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ

Что касается стоимости домов, то специалисты говорят, что она выросла. Формула простая: раз растет спрос, растет и цена. Поэтому сделки явно удались и у тех, кто очень хотел свою недвижимость продать.

– Но все же были те, кто в период коронавируса снимал свои дома с продажи, передумав, мол: «Такая корова нужна самому». Это небольшая часть рынка, около 10-20 процентов, но она есть, – отмечает специалист по недвижимости.

С завершением летнего сезона мечтать о дачах и домах петербуржцы и жители Ленобласти не перестали. Тем более, что все только и говорят о «второй волне» пандемии.

Многие проводили весну и лето в самоизоляции за городом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Обычно осенью уже снижается спрос на загородные дома. И всегда повышается на квартиры, с сентября люди начинают решать свои жилищные вопросы. Но этой осенью интерес продолжается, хотя по сравнению с летом он, конечно, ниже, – добавляет Анна Хрюкина.

При этом сейчас народ меньше смотрит в сторону садовых построек и дач, больше тяготеет к полноценным зимним домам, где можно провести предстоящий сезон. Конечно, такой дом находится в более весомой ценовой категории.

– В среднем более-менее хороший загородный дом с участком от шести и до 10 соток можно приобрести за 5 миллионов рублей. А это стоимость не самой хорошей двухкомнатной квартиры в городе, – отмечает риелтор.

КСТАТИ

Как отмечают аналитики, спрос на загородную недвижимость вырос еще и благодаря так называемой сельской ипотеке. Эту программу утвердили в конце 2019 года. И ставка по ней для населения составляет до 3% годовых благодаря господдержке. Среди условий – покупка дома или участка в сельской местности. Аналитики отмечают, что вариант покупки участка в кредит рассматривают на 104% чаще.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Петербуржцы и жители области стали не только чаще покупать загородные дома, но и активнее обустраивать свои участки. В частности, в августе и сентябре вырос спрос на постройку бань и саун в Ленобласти – на 52 процента. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито.Услуги». Стали активнее вести себя и сами мастера – на 14 процентов больше предложений. Средняя стоимость обустройства бани по стране составила 175 тысяч рублей. И это на 7 процентов дешевле, чем год назад (190 тысяч рублей).