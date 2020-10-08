Новый госпиталь для коронавирусных больных показали в «Ленэкспо»

Корпус вместит 280 коек, 15 реанимационных коек, 40 врачей и 120 медсестер Фото: Артем КИЛЬКИН

«Ленэкспо» вновь превратится в госпиталь для коронавирусных больных уже 12 октября. При надобности здесь оперативно развернут 2449 коек. Но пока под «ковид» отдают только корпус 5-5а, который до пандемии занимали сувенирные магазины для китайских туристов: в здание завозят пижамы и постельное белье, завтра на знакомство с новым корпусом придут врачи, а на выходные назначили генеральную уборку.

ВХОД ЧЕРЕЗ ТОМОГРАФ

С понедельника здание за двойным забором и колючей проволокой, которое готовят к приему пациентов с середины августа, превратиться в «один из самых высокотехнологичных госпиталей» Петербурга. В отличие от соседнего корпуса №7, куда в первую волну привозили легких больных, в пятерке будут лечить средних и тяжелых.

Внутри разместили 295 коек, в том числе 15 – реанимационных. При каждой реанимационной койке – отдельный аппарат ИВЛ плюс имеются два мобильных ИВЛ. Остальные 280 коек разделили на три блока – A, B и C – и множество секций, женских и мужских. Каждая из 280 коек оборудована кислородом и кнопкой вызова медперсонала.

Здание опаясывают двойной забор и колючая проволока Фото: Артем КИЛЬКИН

– Выделены красная и зеленая зоны, решен вопрос ведения электронных историй болезни, продуманы маршруты движения белья, пищи, врачей и пациентов, – рассказывает первый заместитель Председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана. – Предусмотрены автоматическое отслеживание влажности и обеззараживание воздуха.

Всех без исключения поступающих в корпус пациентов будут отправлять на КТ. В пятерке есть отдельный аппарат, еще два томографа со времен первой волны остаются в седьмом корпусе (его открывать пока не планируют).

Продуманы маршруты движения белья, пищи, врачей и пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

– Мы учли все недостатки, замеченные в корпусе №7, – отмечает директор Управления строительными проектами Юрий Кабушка. – Для пациентов построили 40 душевых и 50 туалетных кабинок. Все оборудование – в достаточном объеме. Температура в корпусе будет поддерживаться на уровне 22 градусов, и, при необходимости, для этого можно будет задействовать мобильную станцию.

Даже туалетную бумагу – и ту разместят в антивандальных держателях. В проходах уже расставили 20 кулеров и подготовили помещения для организации трехразового горячего питания больных.

ТРИ БЛОКА – ТРИ ЦВЕТА

Помещения для докторов – ординаторские с окошками, выходящими на зал больничных коек, компьютерами и отдельными санузлами – обустроили на втором этаже по периметру корпуса.

– В корпусе будет работать 40 врачей: 10 – в реанимации в своем графике (12 через 12 часов) и по 10 – в каждом из трех блоков, – объясняет Андрей Сарана. – Из этих 10 пятеро будут трудиться в день, трое – в вечер, двое – в ночь. Все эти доктора будут работать каждый день на постоянной основе, чтобы видеть динамику и проще ориентироваться в огромном потоке пациентов.

В корпусе будет три блока, и у каждого – свой цвет Фото: Артем КИЛЬКИН

В бригаду попали врачи совершенно разных специальностей, но все они прошли обучение Госпиталя для ветеранов войн. На каждого из 40 докторов придется по три человека младшего медицинского персонала. Итого в самые пиковые часы в корпусе будет единовременно трудиться 60 врачей, медсестер и санитаров.

– Для персонала предусмотрены 60 номеров в соседней гостинице «Морской фасад», где они смогут жить или переночевать, – добавляет заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн Константин Семенцов. – По опыту, думаю, этой возможностью воспользуется половина.

До пандемии корпус занимали магазины с китайскими сувенирами Фото: Артем КИЛЬКИН

С первого дня в корпусе начнут работать и волонтеры, пока 30 человек. В основном, это люди без какого-то медицинского образования.

– Чтобы пациентам и персоналу было легко ориентироваться, в корпусе будет введено зонирование по цветам: своя цветовая маркировка будет у каждого блока, – продолжает Андрей Сарана. – Она будет и на одежде сотрудников, и на результатах анализов, чтобы их проще было искать в кипе бумаг.

Каждую койку оснастят кислородным концентратором Фото: Артем КИЛЬКИН

Учитывая, что ежедневно в городе госпитализируют по 350-400 человек и выписывают по 200, корпус №5-5а может заполниться за три-четыре дня. В зависимости от ситуации, открыться готовы будут соседние корпуса №7 на тысячу коек, а также 1, 2, 3, 8 и 8а. Для них уже набирают персонал, в том числе ординаторов и студентов-медиков. По умолчанию, койки в этих корпусах будут для легких, но тысячу из них можно будет снабдить кислородными концентраторами (они есть в запасе) и переоборудовать и под средних и тяжелых больных. Есть в городе, отмечают власти, и запасные ИВЛ, на которых сегодня находятся 223 человека.

– Наша суперзадача – разделить больных гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией, не связанной с коронавирусом, и, собственно, зараженных «ковидом», – отмечают в Комздраве. – Для этого город закупает экспресс-тесты по гриппу и коронавирусу, которыми начнут массово обеспечивать стационары и «Скорую помощь» уже на следующей неделе.

Всех поступающих в корпус пациентов будут отправлять на КТ Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО:

По последним данным, в Петербурге открыто 4930 коек для коронавирусных больных. Из них свободно 484 – 11 процентов.

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