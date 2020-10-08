Новые ограничения по коронавирусу в Ленинградской области с 8 октября 2020 года: МФЦ работает по записи, а кинотеатры и парикмахерские с заполняемостью в 50%

Новые ограничения по коронавирусу появились с 8 октября 2020 года в Ленинградской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленинградской области вновь приняли новые ограничения по коронавирусу, которые действуют уже с 8 октября 2020 года. Соответствующий документ уже подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Напомним, что последние запреты были датированы 1 октября. Тогда Выборг и Гатчина присоединились к Всеволожску в «красной» зоне, а Сланцы вступили в «желтый» сектор.

Данные по коронавирусу в Ленобласти на 8 октября 2020 года. Фото: "Яндекс"

Что поделать – с середины сентября в Ленобласти наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Особе внимание властей в этот раз пало на «красную» и «желтую» зоны, где зараженных больше всего. Новые ограничения призваны замедлить распространение инфекции.

- В этих зонах кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты теперь могут работать только при условии заполняемости зала не больше, чем на 50% и с обязательным использованием масок. Ограничения касаются и МФЦ. С 8 октября в многофункциональные центры можно попасть только по предварительной записи и в масках, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Добавим, что не повезло и группам дополнительного образования в регионе – число человек, занимающихся в них, ограничили до 12. Естественно, с учеников требуют и маски.