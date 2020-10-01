Новые ограничения по коронавирусу в Ленинградской области с 1 октября 2020 года: Выборг и Гатчина уходят в «красную» зону с бессрочным запретом массовых мероприятий

"Комсомолка" узнала обо всех новых ограничениях по коронавирусу в Ленинградской области с 1 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ленинградской области утвердили и приняли новые ограничения по коронавирусу, которые будут действовать с 1 октября 2020 года. Напомним, 25 сентября в «красную» зону (с самыми суровыми запретами – Прим.Ред.) попал Всеволожск. Теперь же к нему отправились еще Гатчина и Выборг. А Сланцы вступили в «желтый» сектор. Причина тому простая – медики фиксируют в этих районах рост числа зараженных опасной инфекцией.

За последние дни в Ленобласти ухудшается эпидситуация по коронавирусу. Фото: "Яндекс"

Но на этом ограничения не заканчиваются.

- Гражданам в возрасте 65 лет рекомендуется соблюдать график посещения хозсубъектов (магазинов, в утренний «час для пожилых» – Прим.Ред.). Также запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий за исключением «желтой» и «зеленой» зон и мероприятий, организованных органами исполнительной власти Ленинградской области, - гласит новое постановление за подписью губернатора Александра Дрозденко.

То есть в «красной» зоне запрещены любые мероприятия кроме тех, что организовали сами власти с соблюдением масочного режима и соцдистанции. К примеру, это субботники, число участников которых не должно превышать 80 человек.

Напомним, «красная» зона примечательна тем, что там запрещена работа парков развлечений, кинотеатров и детских игровых комнат. А работа магазинов разрешена лишь в организациях с общей площадью торгового зала до 800 квадратных метров. В остальном же, как говорится, жить можно, но только с соцдистанцией, масками и дезинфекцией.