Игровая комната и все врачи в одном месте: в 10-м роддоме Санкт-Петербурга запустили проект «Многодетная беременная»

Пройти всех врачей женщина сможет сразу за один подход Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с каждым годом растет число многодетных семей. Живут они чаще всего по простому принципу: папа работает, мама занимается ребятишками. И порой, у женщины в ежедневных заботах не хватает времени не только на подруг и увлечения, но и на собственное здоровье. Даже в тех случаях, когда мама ждет появления на свет очередного малыша. Из-за множества свалившихся домашних дел такая мама, как правило, редко посещает женскую консультацию, а это может быть чревато сложностями при родах. На помощь в таких случаях теперь приходят врачи 10-го роддома – они запустили проект «Многодетная беременная». В чем он заключается, «Комсомольской правде»-Санкт-Петербург рассказала главврач медучреждения Лада Иванова.

Так выглядит игровая комната для детей в 10-м роддоме Фото: Олег ЗОЛОТО

- Конечно, если у семьи есть бабушки-дедушки, готовые посидеть с внуками, женщине гораздо проще выбраться на прием, - говорит доктор. – А что делать, если их нет? Ведь в роддом с детьми не пускают, потому что дети разносчики инфекций. Мы нашли выход и сделали для ребятишек игровую комнату с отдельным входом. Там дежурит соцработник, готовый развлекать малыша, пока мама проходит обследование.

Для многодетных беременных в 10-м роддоме организуют специальные приемные дни, когда все необходимые врачи будут на месте. Расчет на то, что за один приход женщина обойдет всех специалистов и займет у нее это не более полутора часов. Если же случится какой-то форс-мажор, и пациентка не сможет наведаться на прием, в роддоме дежурит бригада, готовая выехать и провести осмотр на дому.

Если женщина не может приехать, бригада медиков отправится к ней на дом Фото: Олег ЗОЛОТО

- Также мы планируем, что в дни, отведенные для приема многодетных беременных, у нас также будут дежурить специалисты, которые смогут дать всю информацию по доступным пособиям и льготам, - поясняет Лада Иванова. – Еще мы хотим привлечь психолога, который смог бы проконсультировать в вопросах отношений с детьми в многодетных семьях. Ведь это очень частая проблема: каждый ребенок хочет, чтобы больше всего внимания доставалось именно ему.

Но даже это еще не все. Роддом №10 уже получил средства от фонда ОМС на оснащение женской консультации по «бережливому» принципу. «Будет, как в банке, - улыбается главврач. – Нажала на кнопку, взяла талончик и пошла на прием без всяких очередей».

Принимать многодетных беременных на особых условиях 10-й роддом начал уже с сентября. Однако в полной мере, как говорят врачи, услуга заработает в ноябре-декабре.