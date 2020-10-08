Рожденный от суррогатной матери для китайцев младенец умер у няни в Ленобласти

Мертвого младенца, которого воспитывала няня, обнаружили в Гатчине. Фото: Артем КИЛЬКИН

Медики скорой помощи наткнулись на мертвое тело пятимесячного младенца средь бела дня в Гатчине, что находится в Ленобласти. Шокированные врачи тут же вызвали на место полицию. По информации источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, малыша родила суррогатная мать для супружеской пары из Китая

- Младенцу 5 месяцев. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительно, с ним сидела кормилица – няня, с ней заключили договор на воспитание ребенка, пока за ним не приедут граждане Китая, биологические родители. Но они не могут выехать в Россию из-за пандемии коронавируса, - сообщил источник.

Известно, что суррогатная мать ребенка получила свой гонорар, но ее местоположение сейчас неизвестно. Делом занялись следователи.

Напомним, ранее «Комсомолка» попыталась понять, почему 70% суррогатных матерей из России рожают детей именно для китайцев. Жители Поднебесной готовы скупать младенцев как легальным, так и незаконным способом.

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«Комсомолка» разбиралась, почему жители самой населенной страны в мире ринулись к нам за малышами, тогда как мы сами уже не первый год пытаемся выправить демографию (подробности)