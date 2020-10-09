Послабления ограничений по коронавирусу в Ленинградской области 9 октября 2020 года: В "красной зоне" разрешили развлечения

9 октября в Ленинградской области ввели послабления ограничений по коронавирусу Фото: Олег ЗОЛОТО

Толко успели власти Ленинградской области ввести новые ограничения в связи с коронавирусом, как приняли небольшие послабления. В пятницу, 9 октября 2020 года, правительство опубликовало документ постановления с коррективами. Он касается так называемой "красной зоны" - районов с наибольшим ростом числа зараженных.

- Новым постановлением правительства области внесены корректировки в работе развлекательных организаций, - сообщили в администрации 47-го региона.

Так, согласно документу, теперь в "красной зоне" смогут работать парки развлечений. Однако только те, что располагаются на улице.

Также дети, проживающие все в той же "красной зоне", смогут повеселиться в специальных детских центра и игровых комнатах. Основное требование, чтобы заполняемость таких мест была до 12 человек, но не более 1 ребенка на 4 квадратных метров.

Разумеется, во всех случаях, обязательно надо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что с 8 октября в Ленинградской области в "красной" и "желтой" зонах разрешена работа кинотеатров, парикмахерских и салонов красоты при условии, что заполняемость зала не более 50 процентов. Ограничения касаются и МФЦ. С 8 октября в многофункциональные центры можно попасть только по предварительной записи и в масках.