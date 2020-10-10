Полиция раскрыла схему хищения лекарств от рака на 100 млн рублей в Санкт-Петербурге

Полицейские выявили схему хищения лекарств для лечения онкобольных на общую сумму в 100 млн рублей. Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Полиция выявила схему хищение дорогих препаратов для лечения онкологических заболеваний в Санкт-Петербурге. Ущерб от злоумышленников составил больше 100 миллионов рублей. Как считает следствие, неизвестны крали таблетки от рака из нескольких городских медучреждений. Затем препараты перепродавались как оптом, так и в розницу. Под подозрением в схеме пока что больше 15 человек. Всех их доставили в полицию, чтобы проверить причастность к преступлению.

- По факту многомиллионного хищения возбуждено уголовное дело. В рамках расследования сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией вместе со следователями Главка МВД и оперативниками службы экономбезопасности ФСБ России провели 35 обысков. Изъяты различные документы, штампы и печати нескольких организаций, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомолка» писала о жертвах нелегального рынка лекарств от рака. Их число доходит до тысячи. Препараты не помогали онкобольным, а наоборот, усиливали рост опухоли и убивали пациентов почти в 40 регионах России.