«Хотел сделать фото»: появились подробности гибели мотоциклиста на Сампсониевском мосту в Санкт-Петербурге

В причинах случившегося разбираются правоохранительные органы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гибель 29-летнего мотоциклиста на Сампсониевском мосту в ночь с 10 на 11 октября стала одной из самых обсуждаемых тем дня. По первоначальной версии погибший подгадал момент, когда мост будут разводить, и захотел выполнить головоломный трюк – перепрыгнуть через расходящиеся пролеты. Однако опытные байкеры, изучив появившуюся в интернете запись инцидента, выдвинули свое объяснение трагедии.

- На мой взгляд, он просто хотел подъехать к мосту поближе и сфотографироваться, - рассказал «Комсомолке» секретарь общественной организации «МотоСовет Санкт-Петербурга и Ленинградской области», мотоциклист с 30-летнием стажем Григорий Кудрявцев. – Во-первых, видно, что пролет поднялся уже очень высоко – он стоит под углом почти в 90 градусов. Во-вторых, скорости, с которой он двигался, явно недостаточно для того, чтобы перепрыгнуть мост. Так что это просто трагическая случайность.

На фото видно, что разводной пролет уходит вниз, и между ним и мостовым полотно образуется дыра. Фото: Мостострест

По словам Кудрявцева, мужчина, очевидно, плавно тормозил, подъезжая к распахнутому пролету – если бы торможение было резким, экстренным, камера зафиксировала бы проседание переднего колеса или вихляние самого мотоцикла. А значит, никаких экстремальных намерений у погибшего, вероятнее всего, не было.

В ГБУ «Мостотрест», которое следит за петербургскими мостами, ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию не смогли. Зато пролили свет на то, как именно произошла трагедия.

- Все дело в том, что у Сампсониевского моста ось подъема находится ниже оси мостового полотна, - пояснили в пресс-службе управления. – Проще говоря, в момент подъема между подвижной и неподвижной частями образуется проем шириной в несколько метров. Именно туда погибший и упал. Если помните, год назад, в апреле, был похожий случай – итальянец пытался перепрыгнуть мост на автомобиле. Он тоже угодил в этот проем. Но тогда все обошлось без жертв – поскольку машина была большая, она просто застряла.

По словам экспертов, вывалившись с моста, байкер, скорее всего, пролетел около десяти метров и ударился о свой же собственный мотоцикл. А после – не смог выплыть из-за тяжелой утепленной экипировки.

Напомним: по словам пресс-службы Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел около 2:15 ночи. Мотоциклиста пытались затормозить охранники, дежурившие на мосту, но это, увы, ни к чему не привело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотоциклист погиб, пытаясь перепрыгнуть через разведенный мост в Санкт-Петербурге

Парень рухнул в воду и от полученных травм скончался на месте (подробности)

Появилось видео гибели мотоциклиста на Сампсониевском мосту в Санкт-Петербурге

Видеокамера запечатлела последние секунды жизни мужчины (подробности)