Мотоциклист погиб, пытаясь перепрыгнуть через разведенный мост в Санкт-Петербурге

Мотоциклист погиб, пытаясь перепрыгнуть разводной Сампсониевский мост. Фото: Мостотрест

В ночь с 10 на 11 октября в Петроградском районе Санкт-Петербурга погиб 29-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД России по городу и области, он попытался выполнить на мотоцикле опасный трюк – перепрыгнуть через разведенный Сампсониевский мост.

- Водитель объехал ограждения и, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, попытался «перелететь» с одной половины моста на другую, - уточняют в ведомстве. – Но не сумел и упал в воду вместе с мотоциклом.

От полученных травм экстремал скончался на месте происшествия. В деталях случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.

Напомним: за несколько недель до этого в метро Санкт-Петербурга погиб молодой парень. Как удалось выяснить "Комсомолке", он увлекался дорхолдингом - ездой на поездах метро с открытыми дверьми. Очередной такой заезд стал для юноши фатальным.