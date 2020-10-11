«Будет холоднее, чем в прошлом году»: синоптик рассказал, когда придет зима в Санкт-Петербург

Климатическая зима в этом году придет в Санкт-Петербург в начале третьей декаде ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бабье лето кончилось, дни становятся все короче и холоднее – а значит, стоит уже понемногу начинать готовиться к зиме. О том, как долго продержатся остатки тепла в Санкт-Петербурге, и о том, когда нам ждать первых заморозков, «Комсомолке» сегодня, 11 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Первая декада октября оказалась более чем на пять градусов теплее, чей положено по климату, - отметил синоптик. – Но такая ситуация, конечно же, не может длиться бесконечно. Поэтому с начала следующей недели у нас начнется похолодание, а к выходным температурный фон вернется к значениям, традиционным для середины октября.

В прошлом году разгар зимы выглядел вот так. Есть вероятность, что в этом ситуация изменится. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже в понедельник Санкт-Петербург пересечет холодный атмосферный фронт. В городе будет пасмурно, зачастят дожди. В среду дожди возьмут паузу – их прогонит антициклон – но теплее от этого не станет.

- В четверг над городом расположится очередной антициклон, погода вновь станет облачная, временами будут идти дожди, а дневная температура составит +6 - +8 градусов, - продолжает эксперт. – В пятницу будет еще прохладнее - +5 - +7 градусов днем.

В выходные погода тоже сильно не изменится: все так же ожидаются дожди и переменная облачность. А в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник, 19 октября, возможны даже первые заморозки – до -2 градусов. Ну и там недалеко и до настоящей зимы.

Первые заморозки придут в Санкт-Петербург уже в следующие выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Климатическая зима – то есть, время, когда среднесуточные температуры у нас становятся отрицательными – традиционно наступает в Санкт-Петербурге где-то 16-17 ноября, - констатирует Леус. – Учитывая текущий прогноз, на мой взгляд, в этом году это произойдет в начале третьей декады – то есть, на три-пять дней позже, чем обычно.

В целом же, по словам эксперта, зима в этом году обещает быть более холодной, чем предыдущая (тогда, напомним, петербуржцы увидели настоящий снег лишь несколько раз за все три месяца, а декабрь 2019-го и вовсе стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений), но более теплой, чем ей положено быть по климатическим нормам. Пока что более точного прогноза дать невозможно – нужно еще немного подождать.