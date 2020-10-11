В деле онкологов, которых подозревают в воровстве и продаже дорогих препаратов, могли быть замешаны «мертвые души»

В Санкт-Петербурге 16 человек подозревают в организации преступного сговора. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге набирает обороты дело онкологов, которых подозревают в воровстве и сбыте «на сторону» дорогих лекарств. На скамью подсудимых уже отправилась его первая фигурантка – 52-летняя процедурная медсестра одного из городских онкологических центров. «Комсомолка» рассказывает, что известно о ситуации.

По информации издания, Управление экономической безопасности «вскрыло» в Северной столице целую преступную сеть, участники которой занимались тем, что воровали из клиник дорогостоящие препараты, закупленные за счет бюджета, а потом продавали их по объявлениям. На данный момент в деле числится 16 сотрудников из трех учреждений – «Городского клинического онкологического диспансера», «Клиники НИИ детской онкологии, гематологии, трансплантологии им. Р.А. Горбачевой» и «Ленинградского областного клинического онкологического диспансера».

По версии следствия, стоимость препаратов, которые похищали подозреваемые, превышала 100 000 рублей за упаковку. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных и следственных действий провели в общей сложности 36 обысков – как в самих учреждениях, так и в квартирах подозреваемых, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Изъяты два автомобиля, ноутбуки, телефоны, записные книжки, золотой слиток, деньги на сумму в 20 307 000 рублей, а также 67 коробок лекарств.

Судя по информации, предоставленной Объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга, преступная группа действовала на территории города по меньшей мере полтора года – в частности, осужденная медсестра, согласно опубликованным данным, воровала и перепродавала лекарства с 22 апреля 2019 по 7 октября 2020. Теперь всем участникам «сообщества» грозит ответственность по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса России – «Кража в особо крупным размере». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до десяти лет тюрьмы.

Между тем люди, не понаслышке знакомые с тем, как ведутся дела в онкологических диспансерах, в заявленную схему не очень-то верят.

Участникам преступной группы грозит до десяти лет тюрьмы за кражу в особо крупных размерах.

- Проблема в том, что те лекарства, о которых идет речь в деле, очень дорогие, - рассказали «Комсомолке» в одном из медицинских центров, работающих с онкологическими больными. По понятным причинам собеседник издания попросил не упоминать в статье его личные данные. – «Опвидо» и «Ервой», например (противоопухолевые препараты – прим.ред.), стоят по 100 000 рублей за упаковку. И все эти лекарства попадают под строжайший учет и контроль – причем на всех стадиях. Для того, чтобы их просто закупить, нужно представить десять документов и договоров с обоснованием, зачем тебе эти препараты, в каком объеме они тебе необходимы и так далее. Скажу даже больше – перед тем, как начать курс лечения, пациенту в обязательном порядке рассказывают и показывают, что ему будут давать или колоть, с какой периодичностью и в каких дозировках. Поэтому я даже примерно представить не в силах, как можно взять и вынести несколько упаковок таких препаратов из больницы. Назначить больше, а дать меньше? Это тоже не вариант. Есть клинические рекомендации, где прописываются все дозировки, все этапы лечения, все этапы введения препаратов и так далее.

По словам собеседника издания, единственный вариант, объясняющий существование такой результативной схемы сразу в нескольких лечебных учреждениях – наличие «мертвых душ» среди пациентов, на которые, собственно, и выписывались препараты. Однако так это или нет - покажет следствие.