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Происшествия

В деле онкологов, которых подозревают в воровстве и продаже дорогих препаратов, могли быть замешаны «мертвые души»

История с преступной группировкой врачей, которую накрыли в Санкт-Петербурге, набирает обороты
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге 16 человек подозревают в организации преступного сговора.

В Санкт-Петербурге 16 человек подозревают в организации преступного сговора.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге набирает обороты дело онкологов, которых подозревают в воровстве и сбыте «на сторону» дорогих лекарств. На скамью подсудимых уже отправилась его первая фигурантка – 52-летняя процедурная медсестра одного из городских онкологических центров. «Комсомолка» рассказывает, что известно о ситуации.

По информации издания, Управление экономической безопасности «вскрыло» в Северной столице целую преступную сеть, участники которой занимались тем, что воровали из клиник дорогостоящие препараты, закупленные за счет бюджета, а потом продавали их по объявлениям. На данный момент в деле числится 16 сотрудников из трех учреждений – «Городского клинического онкологического диспансера», «Клиники НИИ детской онкологии, гематологии, трансплантологии им. Р.А. Горбачевой» и «Ленинградского областного клинического онкологического диспансера».

По версии следствия, стоимость препаратов, которые похищали подозреваемые, превышала 100 000 рублей за упаковку.

По версии следствия, стоимость препаратов, которые похищали подозреваемые, превышала 100 000 рублей за упаковку.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных и следственных действий провели в общей сложности 36 обысков – как в самих учреждениях, так и в квартирах подозреваемых, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Изъяты два автомобиля, ноутбуки, телефоны, записные книжки, золотой слиток, деньги на сумму в 20 307 000 рублей, а также 67 коробок лекарств.

Судя по информации, предоставленной Объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга, преступная группа действовала на территории города по меньшей мере полтора года – в частности, осужденная медсестра, согласно опубликованным данным, воровала и перепродавала лекарства с 22 апреля 2019 по 7 октября 2020. Теперь всем участникам «сообщества» грозит ответственность по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса России – «Кража в особо крупным размере». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до десяти лет тюрьмы.

Между тем люди, не понаслышке знакомые с тем, как ведутся дела в онкологических диспансерах, в заявленную схему не очень-то верят.

Участникам преступной группы грозит до десяти лет тюрьмы за кражу в особо крупных размерах.

Участникам преступной группы грозит до десяти лет тюрьмы за кражу в особо крупных размерах.

- Проблема в том, что те лекарства, о которых идет речь в деле, очень дорогие, - рассказали «Комсомолке» в одном из медицинских центров, работающих с онкологическими больными. По понятным причинам собеседник издания попросил не упоминать в статье его личные данные. – «Опвидо» и «Ервой», например (противоопухолевые препараты – прим.ред.), стоят по 100 000 рублей за упаковку. И все эти лекарства попадают под строжайший учет и контроль – причем на всех стадиях. Для того, чтобы их просто закупить, нужно представить десять документов и договоров с обоснованием, зачем тебе эти препараты, в каком объеме они тебе необходимы и так далее. Скажу даже больше – перед тем, как начать курс лечения, пациенту в обязательном порядке рассказывают и показывают, что ему будут давать или колоть, с какой периодичностью и в каких дозировках. Поэтому я даже примерно представить не в силах, как можно взять и вынести несколько упаковок таких препаратов из больницы. Назначить больше, а дать меньше? Это тоже не вариант. Есть клинические рекомендации, где прописываются все дозировки, все этапы лечения, все этапы введения препаратов и так далее.

По словам собеседника издания, единственный вариант, объясняющий существование такой результативной схемы сразу в нескольких лечебных учреждениях – наличие «мертвых душ» среди пациентов, на которые, собственно, и выписывались препараты. Однако так это или нет - покажет следствие.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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