«У нее появился любовник – рецидивист в федеральном розыске»: Историк Соколов заявил, что узнал об измене аспирантки Ещенко

Соколов заявил, что у Анастасии был любовник Фото: Артем КИЛЬКИН

История получила неожиданный поворот. Продолжаются судебные слушания по делу экс-преподавателя СПбГУ, который убил аспирантку Анастасию Ещенко. Во время допроса 64-летний историк Олег Соколов сделал громкое признание, которое заставило всех удивиться. Он заявил, что девушка ему изменяла с «уголовником».

- Была история... я решил отвести детей на море, - начал свой рассказ Соколов. - Вернулся из Нормандии, а меня встретила уже не та Настя. Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей, кричала: «Я ненавижу детей, они такие некрасивые и сопливые». Я никогда не ревновал Настю, доверял ей, но в момент моего отъезда у нее появился любовник. Да не просто там молодой бизнесмен или офицер. Она связалась с бандитом-рецидивистом, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи. Он сейчас находится в федеральном розыске по линии Интерпола. Оступившись один раз, она пошла по наклонной... Во время скандалов она ругалась матом, выражалась как бандит. Каждый мой уход к детям сопровождался ссорой. Я в ответ кричал: «Все, уходи!».

ПО его словам, некий грабитель использовал Анастасию Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Соколова, скандалы продолжались из-за его детей.

- Позже она брала свои слова обратно, потому что материально ей было удобно, - уточнил Соколов. - Квартира большая, недалеко до университета, она продолжила работать, муж в любой момент может побежать в магазин принести форели, вкусностей. Я мог оказать ей большую помощь.

По мнению Соколова, «рецидивист» хотел использовать Анастасию.

- В бутырской тюрьме я встретил человека, который мне рассказал об этом человеке (предполагаемом любовнике - прим. ред.), - пояснил Соколов. - У него была специфика такая: заключается брак, потом мужчина устраняется или разводится. Не исключено, что в этот момент она полностью меня разлюбила, полностью подчинилась влиянию этого человека, по его заданию оставалась со мной. Я ее любил, не понимал, что творится. Я спрашивал - что с тобой? Знал ее 3 года честной благородной девушкой, не думал, что она может совершить такое....

Судебное заседание по делу Соколова продолжается. Впереди прения и приговор.

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