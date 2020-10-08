«Умеет обниматься и понимает все слова»: Кот Черныш ищет дом в Петербурге

Чернышу около четырех лет. Фото предоставлено приютом «Ржевка».

Историю спасения кота Черныша можно назвать разве что чудом. Малыш попал в петербургский приют для бездомных животных «Ржевка» в начале февраля прошлого года. Практически сразу волонтеры заметили неладное, а спустя два дня состояние кота резко ухудшилось. В ветеринарной клинике выяснилось, что в организме у питомца нарушен важный процесс - он не может ходить в туалет самостоятельно. Причинами стали не только врожденная патология позвоночника, но и серьезные травмы. Перед тем как попасть в руки к волонтерам, пушистый красавец получил переломы в грудном и тазовом отделах позвоночника. Остается только догадываться, какие мучения ему пришлось пережить.

- Из-за травмы у Черныша оказались пережаты нервные окончания, которые подают сигнал об опорожнении кишечника. Его патологии, интоксикация организма, общее истощение и другие заключения врачей поставили приют перед страшным выбором: жизнь или смерть. Но мы выбрали первый вариант, - рассказывают волонтеры «Ржевки». - Чернышу требовался ежедневный уход и особые условия. Все необходимые манипуляции сотрудники делали принудительно.

Но Черныш шел им навстречу и не думал сдаваться. Он мужественно переживал даже самые тяжелые и неприятные процедуры. Лечение дало результаты: вскоре хвостатый встал на лапы, внутренние процессы наладились, а глаза вновь загорелись. Теперь Черныш может жить полноценной кошачьей жизнью. Единственный нюанс - пристраивают пушистика в дом без маленьких детей и других животных. Ему противопоказаны драки и неаккуратное обращение со стороны человека.

Фото предоставлено приютом «Ржевка».

- Иногда кажется, что таким животным не судьба оказаться дома и ощутить радость жизни с человеком, его любовь и заботу. Но мы надеемся, что Черныш дождется своего хозяина, - говорят в приюте. - Этот малыш очень умный. Он понимает все наши слова! Слушает и смотрит прямо в глаза. Часто ловим себя на мысли, что вотвот Черныш начнет разговаривать. А еще он умеет обниматься и обожает сидеть на ручках. Чтобы забрать Черныша домой, свяжитесь с приютом «Ржевка». Узнать подробности о животном можно в группе vk.com/priut_rgevka.

СПРАВКА

Генеральный партнер проекта «Ищем дом» - древесные комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов Cat’s Best (Германия). Продукция изготовлена из натуральных древесных волокон без ароматизаторов и химических добавок. Они не только надежно блокируют неприятные запахи, но и эффективно поглощают влагу. Будущим хозяевам Черныша Cat’s Best подарит наполнитель, чтобы сделать знакомство кота с новым домом еще комфортнее.