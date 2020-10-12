Выбираем победителей проекта «Клиника года - 2020».

В этом году конкурс «Клиника года» в Санкт-Петербурге проходил не так, как обычно. Эпидемия коронавируса и режим самоизоляции внесли свои коррективы, поэтому и заканчивается наш проект не летом, как традиционно происходило, а осенью.

Но это не изменило сути: медицинские центры Северной столицы, несмотря ни на что, раскрывали нашим читателям и слушателям подробности своей работы, а их врачи в ходе проекта щедро делились полезными советами и помогали петербуржцам сохранить здоровье в непростое время. Каждый доктор, независимо от своей специализации, показал себя настоящим героем, готовым помогать как коллегам, так и всем пациентам без исключения. Поэтому мы решили отказаться от нашей традиционной номинации «Петербургский доктор года», так как считаем, что каждый врач достоин этого звания. И каждый - победитель.

А вот среди медицинских центров пора определять победителей! Надеемся на вашу активность и объективность в выборе тех, кому вы готовы доверить свое здоровье.

Правила голосования: голосовать за участников конкурса «Клиника года» можно не только на этой странице, но и с помощью СМС на номер +7-931-291-69-98. В сообщениях указывайте номера номинаций и те клиники, которые, по вашему мнению, достойны победы в каждой из них.

Внимание! С одного номера телефона принимается только один голос в сутки. Голосование завершится 19 октября в 12.00.