Тотальный диктант 2020 в Санкт-Петербурге: когда пройдет и как будет организована акция в этом году

В этом году Петербург стал столицей Тотального диктанта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Грандиозное лингвистическое событие, которого так ждали все любители литературного русского языка, состоится уже в ближайшую субботу. В этом году Петербург стал столицей Тотального диктанта, и уже 17 октября все желающие смогут, вспомнив школьные годы, взять ручку и написать на слух текст. На этот раз проверить знание родного языка можно будет на 89 площадках, среди которых – вузы, библиотеки, музеи и культурные пространства города. В прошлом году их было 122. Для тех же, кому не хочется никуда идти, предусмотрен дистанционный формат. Рассказываем, как присоединиться к самой масштабной «акции грамотности» и как она будет организована в этом году.

Мест и площадок меньше

Несмотря на то, что регистрация на Тотальный диктант началась на сайте проекта только 4 дня назад, большинство мест уже расхватали. Тем более, что в этом году из-за необходимости располагаться подальше друг от друга, очных участников вдвое меньше, чем в прошлом. В первую очередь, конечно же разошлись места в музеях, театрах и крупных вузах в центре города. На основную площадку – в Главный штаб Эрмитажа тоже уже не попасть.

- У нас подготовлено 5000 мест на 89 площадках. Пока что свободные кресла остались только на 30 из них, - рассказали «Комсомолке» организаторы Тотального диктанта в Петербурге. – Регистрация будет длиться вплоть до 17 числа, пока все площадки ни будут заполнены.

На этот раз на оффлайн-площадках диктант пишут вдвое меньше людей, чем в прошлом году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Обязательное условие для всех «тотальных грамотеев», конечно же, наличие главных аксессуаров нашего времени – масок и перчаток. Ну а если кто-то боится ковида или попросту не успеет зарегистрироваться, диктант можно написать на дому.

- На нашем сайте в специальном окне будет идти онлайн-трансляция диктанта, - говорят организаторы. – В это время можно написать его либо в электронном виде, либо в рукописном. В первом случае работа автоматически отправляется на проверку, и человек получает оценку. Во втором случае оценки не будет. Участник сможет только узнать, где допустил ошибки и сколько их. Это можно сделать самостоятельно – на сайте во время разбора диктанта или же принести работу в экспертный штаб, чтобы ее проверил учитель.

Чтобы написать Тотальный диктант на удаленке да еще и от руки, из дома выйти все же придется. Участникам нужно будет получить фирменный бланк и ручку Тотального диктанта. Сделать это можно с 13 по 16 октября по указанным на сайте адресам.

Сага о Циолковском

Каждый год текст для Тотального диктанта готовит кто-то из российских писателей. На этот раз автором стал Андрей Геласимов. Специально для проекта он написал историю, посвященную жизни родоначальника теоретической космонавтики Константина Циолковского. Текст разобьют на части, и участники Тотального диктанта будут писать один из четырех вариантов.

Написавшие диктант на "отлично" получат награду Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Сам автор будет диктовать свой текст в Главном штабе, - отмечают организаторы акции. – Также мы планируем удивить наших участников звездными чтецами. Диктовать текст будут в том числе певица Светлана Сурганова, спортивный комментатор Кирилл Набутов, актер Борис Смолкин, победитель 7 сезона программы "Голос" Пётр Захаров, а в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики прочтет актриса театра и кино Анастасия Мельникова.

Писать Тотальный диктант участники начнут в 14.00. Акция продлится около часа. Ну а после этого работы отправятся на проверку, которая займет дня 3-4. После этого все результаты появятся на сайте, где, чтобы узнать оценку, нужно будет войти в личный кабинет, указав имя или псевдоним, код площадки и кодовое слово.

Как и где будут награждать отличников, станет известно позже.