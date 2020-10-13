«Он говорил нам - мне люди противны»: Сокурсники нижегородского стрелка рассказали о его последнем дне в училище

Парень устроил нападение на 6 человек Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде следователи до сих пор пытаются понять, почему 18-летний Данил Монахов устроил массовый расстрел в Боровском районе. Посреди дня, 13 октября, парень отпросился с учебы, якобы, в военкомат, но на самом деле поехал на такси к своей бабушке Галине, которая жила в поселке недалеко от города. Та была возмущена и отправила внука обратно в город со словами: "Тебе надо учиться". Данил не захотел возвращаться, началась ссора, после которой он взял два ружья, с которыми вместе с отцом ходил на охоту на уток. Первой под прицел стрелка попала Галина, затем - люди на автобусной остановке. Три человека погибли, еще трое, в том числе сама Галина, в больнице.

Сокурсников Данила по Нижегородскому училищу-интернату известие о расстреле привело в ужас. Они говорят, что Монахов всегда казался им странным.

Следователи провели обыски в квартире, где началась стрельба Фото: Следком

- Я утром видела его в училище, завтракала за соседним столом, - рассказала "КП-Петербург" студентка училища Екатерина Родионова. - Он был спокойным, но ни с кем не общался вообще: говорил, что не любит общаться с людьми. Никто не знал, что у него в голове.

В этот день Данил вместе с однокурсниками должен был пойти на уборку территории, но он не захотел.

- Мы пошли убираться, а Данил написал заявление и ушел, - делятся однокурсники парня. - Он сказал, что ему нужно в военкомат, уехал, а потом мы узнали о трагедии. Сегодня в училище многие не пришли, потому что боялись, что он может прийти туда (утром сокурсники Монахова еще не знали, что он мертв, - прим. ред.).

Парень увлекался охотой Фото: Следком

Одной из тех, кто побоялся идти в училище, оказалась однокурсница Данила Екатерина Морозова. Она была одной из немногих, с кем парень перекидывался парой слов.

- Вероятность того, что он хотел устроить нападение есть, и очень большая, - призналась "КП Катя. - Я тоже не поехала на учебу потому что боялась. Мы не понимали его. Он ни с кем не ссорился, но также вообще ни с кем не разговаривал. Однажды я у него спросила: "А почему ты не общаешься ни с кем, не заводишь новые знакомства?". Он мне ответил: "Я не хочу ни с кем общаться, мне люди противны". Я после этого от него отошла.

При этом Катя вспоминает, что Данил иногда мог помочь, если его попросить.

- Он все время сидел в наушниках на уроках, - делится Екатерина. - А в самом начале занятия отпрашивался и уходил куда-то на десять минут. При этом он хорошо разбирался в профессии программиста. Я его просила помочь, он подходил и объяснял.

В СКР не рассматривают версию нападения на школу Фото: Следком

В самом училище версию того, что Монахов планировал нападение на учреждение сейчас не рассматривают.

- Я не вижу причастности своего учреждения к случившемуся, поэтому проверку мы проводить не будем, - пояснил "КП" директор училища Дмитрий Кочин. - Парень тихий, никаких контактов с другими учениками у него не было, ссор тоже. Он был необщительный, учился на специалиста по обработке цифровой информации.

Версию планируемого нападения на училище пока не подтверждают и следователи.

- Мы такую версию не рассматриваем, - сухо заявили в СУ СКР по Нижегородской области.

Родственники парня пока находятся в шоке и не могут предположить, из-за чего Данил устроил нападение.

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