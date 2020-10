Российские и зарубежные дизайнеры представят свои коллекции на St. Petersburg Fashion Week

St. Petersburg Fashion Week стартует 15 октября. Фото: предоставлено организаторами.

На Новой сцене Александринского театра состоится главное fashion-событие города - новый сезон St. Petersburg Fashion Week Spring-Summer 2021. С 15 по 18 октября свои коллекции представят известные российские и зарубежные дизайнеры, постоянные резиденты Санкт-Петербургской Недели Моды и новые имена fashion индустрии.

Один из участников события - модный дом FABRIC FANCY by Sergey Khromchenkov, единовременно в новом сезоне представит две коллекции на подиуме. Коллекция актуального сезона FW’20 Fancy Dreams о снах и фантазиях, о свободе выражения собственного мира, такого разного и неповторимого, об эмоциях и смелости быть непохожим. О любви, как форме, объединяющей все непохожие миры в единый круг жизни.

Коллекция следующего сезона SS'21 Hi-tech. Time feelings - это первая из цикла коллекций, связанных между собой общей философией - Hi-tech. Новая парадигма мира, новые разработки в текстиле, и как следствие в одежде, взаимодействие и слияние высоких технологий и модной индустрии в целом, экологичность и уменьшение загрязнения окружающей среды благодаря инновациям в производстве fashion продуктов. Сергей Хромченков обращается к философскому аспекту Hi-tech.

Фото: предоставлено организаторами.

Один из хэдлайнеров нового сезона St. Petersburg Fashion Week – CHAPURIN. Бренд CHAPURIN представит новую пре-коллекцию сезона весна-лето 2021 года. В ее основе ставшие уже классическими для бренда дизайнерские приемы: архитектурно четкие силуэты, сложный крой и интеллигентная палитра. Базу коллекции составляют блузы с жабо, платья с каскадными драпировками, широкие юбки-миди, свободные тренчи и брюки-палаццо.

Открытие сезона SPbFW - бренд Linda Aloyan представляет коллекцию авторской мужской и женской одежды «REACH me if you can». Источником вдохновения коллекции послужили города с богатым историческим наследием и классическими устоями. В коллекции используются натуральные ткани, напоминающие о имперских временах: жаккард и бархат помогают сделать каждую модель уникальной , яркой и неповторимой.

Фото: предоставлено организаторами.

При поддержке Fashion Syndicate St. Petersburg состоится показ дипломных коллекций выпускников официального представительства парижского института Mod’Art International в России – Mod’Art St. Petersburg. В честь 10-летия, Mod'Art St.Petersburg представит обновленный фирменный стиль. В программе дефиле: дипломные коллекции выпускников Mod'Art International, Promotion'20, а также модели студентов первого и второго года обучения партнера Школы дизайна DH, объединенные общей темой – «Белое – легко!»

