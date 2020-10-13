В Петербурге создали крупнейший в мире проект в формате книги художника

Выставка пройдет в Государственном Музее городской скульптуры Санкт-Петербурга. Фото: предоставлено организаторами.

Город, как настольная игра. Город, как комикс. Город, как модель биполярной активности. Город, как активное вещество в метаболизме горожанина. Город, как книга. 24 октября в новом выставочном зале Государственного Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга откроется выставка, которая представит широкой публике город во множестве субъективностей. Проект «Город как субъективность художника» - это книга, но не в традиционном понимании слова. «Город» - книга художника (artist’s book), и это если не самый крупный в мире проект в этом раритетном и драгоценном формате, то однозначно, один из крупнейших.

35 ХУДОЖНИКОВ

Книга, пожалуй, самое универсальное медиа 5D. Ее можно рассматривать и читать, трогать, слушать «дыхание» страниц, осязать фактуры и даже обонять. Книга художника представляет собой отдельный жанр искусства, в рамках которого художник (или художники, если их несколько), создает книгу от начала и до конца. Книга художника придумана, текстово решена, проиллюстрирована, вручную напечатана и переплетена автором. Artist’s book – это всегда библиофильская редкость, часто - произведение искусства музейного уровня.

«Город как субъективность художника» создали издатель и коллекционер Тимофей Марков и художник и арт-куратор Алексей Парыгин. В проекте приняли участие 35 художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Среди них и яркие представители направления книги художника, и корифеи русского современного искусства, и их более молодые коллеги, а также скульпторы, фотографы, мастера перфоманса, художники-писатели.

Одна из работ. Фото: предоставлено организаторами.

- Тридцать пять голосов, взглядов, личных историй восприятия города, бытия в городе и жития с городом, - пишет в своей сопроводительной статье к изданию заведующая отделом гравюры Государственного Русского музея Екатерина Климова, - Мегаполис предстает перед зрителем во всем мыслимых ипостасях — романтичным и любимым городом детства, жестоким и безжалостным спрутом, серой удушливой паутиной, индустриальным монстром, оазисом прекрасной архитектуры, свидетелем и хранителем истории.

ДВА ГОДА РАБОТЫ

Каждый из художников решил тему города в своем уникальном стиле. Город превратился в набор пиктограмм, схему, жанровую сценку, игру-«ходилку» и так далее. Каждый из листов книги был отпечатан автором вручную с использованием одной из традиционных или новых печатных техник.

- Литография, офорт, гравюра на фанере, шелкография, линогравюра, трафарет, ручной набор, ручная фотопечать и другие, - рассказывает куратор проекта Алексей Парыгин, - Я предложил авторам несколько технических условий. В частности, обозначил единый для всех размер бумаги и единый формат: каждая композиция — это целостное высказывание, в котором визуальный ряд совмещен с вербальным (текстом, словом, буквой, звуком). Обязательная работа с цветом, ручная печать и авторская доработка каждого листа.

Проект готовился 2 года. На выставке в Государственном музее городской скульптуры будут представлены и сами листы – гравюры, вошедшие в книгу, и скульптурные работы. Выставка продлится три месяца – с 24 октября по 31 января 2021 года. После планируются выставки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани. Конечно, выставка не равна книге, поскольку выставку зритель воспринимает лишь визуально, а книгу – всеми органами чувств. Но зато выставка в полной мере демонстрирует все разнообразие творческих методов художников и разноплановость, разноголосость их работ.