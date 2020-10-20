Петербургский триумф на Универсиаде. Фото предоставила пресс-служба СПбГУПТД.

В Екатеринбурге 18 октября завершился боксерский турнир VII Всероссийской Универсиады. Наш регион на соревнованиях представила команда Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Сборная СПбГУПТД по боксу стала победителем в общекомандном зачете, получив сразу 8 медалей!

Золото турнира завоевали: Юрий Гуляев (до 49 кг), Всеволод Шумков (до 56 кг), Алексей Демин (до 69 кг), Дмитрий Захарьев (до 91 кг). Серебряными медалистами стали Евгений Мартынов (до 52 кг) и Жасур Сабиров (до 75 кг). Бронзу в Петербург увезли Араш Абушинов (до 64 кг) и Михаил Захарьев (до 81 кг). Подготовили такую чемпионскую команду тренерский состав СПбГУПТД: Александр Сабор, Данил Швед и Андрей Горбачевски.

Напомним, что спортивный сезон 2020\2021 для участников спортивного клуба СПбГУПТД начался с золота, которое забрали и женская, и мужская баскетбольные команды на турнире Ассоциации студенческого баскетбола.

Что касается сезона 2019/2020, то здесь студенты СПбГУПТД одержали немало побед: футбольная команда заняла 2-е место в турнире Национальной студенческой футбольной лиги, во Всероссийских соревнованиях по летнему биатлону в кросс-спринте на дистанции 4 км - первое место, золото на Кубке Молодежной баскетбольной ассоциации «Победа», бронза на этапе Кубка Европы в спринтерской гонке, второе место в открытом чемпионате Санкт-Петербурга по мас-рестлингу и в подъеме на бицепс с прямым хватом среди девушек, сборная СПбГУПТД по чирлидингу получила статус чемпиона Универсиады Европы на German All Level Championship 2020 West.