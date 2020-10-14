«Связист на работе»: как спасают связь во время штормов в Санкт-Петербурге. Фото предоставлено РТК.

«Комсомольская правда» продолжает публиковать истории из жизни связистов в рамках совместного проекта с «Ростелекомом». В этот раз мы расскажем о штормовых ветрах и о том, как они влияют на связь. Конечно, для линий передачи данных, убранных под землю, ураганы чаще не страшны. А для узла связи ветер представляет опасность лишь в случае обрыва линий электропередач. Что связисты делают в таком случае, читайте здесь.

В ситуации с сотовой связью все обстоит несколько иначе – вышки могут выходить из строя от ураганов и других природных катаклизмов. Кроме того, при разрушении самой вышки могут пострадать люди, поэтому ремонт таких конструкций должен осуществляться немедленно, а профилактические работы проходить регулярно.

Специалисты «Ростелекома» обслуживают при необходимости оборудование разных операторов, в том числе и базовые станции компании Теле2, на основе которых получают услуги связи и владельцы сим-карт самого «Ростелекома».

Вот один из примеров. 10 сентября у сотрудников технического блока выдался непростой день. Когда жителям массово поступали сообщения от МЧС о штормовом предупреждении в Санкт-Петербурге и Ленобласти, связисты уже готовы были принять удар стихии. И готовность не была напрасной: в тот день произошло несколько десятков аварий.

Одна из них на первый взгляд показалась пустяковой. Поступила информация о нарушении связи между несколькими базовыми станциями. Обычно проблема связана с тем, что потерялась видимость между объектами связи в радиорелейном пролете. Такое бывает, если антенну сдвинуло или повернуло из-за ослабшего крепежа. Но, прибыв на место аварии, инженеры увидели совершенно другую картину.

Целиком упала пригруженная опора (это такой тип вышки, визуально похожей на трехгранную призму), на которой размещены антенны разных видов. В такой ситуации проблемы со связью в будний день ощутили два микрорайона города. Специалисты понимали, что нужно спешить, ведь к вечеру люди начнут возвращаться домой с работы и нагрузка на сеть в районе резко возрастет! За несколько часов они восстановили сектора опоры и откалибровали оборудование. Еще не все успели приехать домой с работы, а связь уже вернулась.

Кстати, конструкцию усилили, чтобы подобных аварий больше не было, ведь ураганные ветра в Петербурге частые гости.

Фото предоставлено РТК.

Еще одна авария, которая вряд ли показалась бы существенной обычному пользователю, но специалистам дала серьезный повод для беспокойства, произошла в самый разгар шторма. Порывы ветра усилились до 25 метров в секунду, лил дождь. На панельной антенне базовой станции на крыше дома нарушилась целостность защитного кожуха, дежурным специалистам прислали видео с места. Обычно это не является срочной задачей и могло бы подождать до окончания шторма, но тут стало понятно, что порывы ветра постепенно все больше разрывают защиту и могут в итоге уронить всю антенную опору или ее части во двор, где ходят люди и стоят машины.

Было принято решение ехать немедленно. Уже в сумерках бригада высотников, при соблюдении максимальной осторожности и мер по защите от падения с высоты, смогла устранить проблему.

Воздействие на оборудование связи происходит постоянно, поэтому в работе телекома без круглосуточных дежурных аварийных-восстановительных бригад не обойтись. Всегда есть группа специалистов, готовая выехать немедленно для максимально быстрого восстановления услуг связи. Люди, выполняющие эту работу, не боятся ни потопов, ни ураганов, ни морозов. Понимая, как много от них зависит, они стремятся максимально быстро восстановить связь.

В ненастный сентябрьский день со стихией боролись: Сергей Морозов, руководитель группы обслуживания операторов связи №1, инженеры Валерий Бугаев, Александр Круглов, Варткез Ованесян, Николай Фомичев, Константин Кутузов, Роман Кондратьев и старший техник Илья Галязимов. А также специалисты группы обслуживания №2: инженер Сергей Хоменко и старший техник Илья Гризо.

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