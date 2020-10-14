В Смольном рассказали, отправят ли школьников на дистанционное обучение в Санкт-Петербурге

В Смольном рассказали, отправятся ли петербургские школьники на удаленку. Фото: Александра СУРИС

В Смольном пока не видят оснований для перевода петербургских школьников на «удаленку». Как рассказала «Комсомольской правде» вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая сферу образования, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом по городу, в школах ситуация, в целом, стабильная.

- На сегодняшний день больше половины школ имеют выявленные среди детей случаи заболевания, - отметила Потехина. - Но все эти случаи - единичные, а не массовые вспышки. Согласно рекомендациям, которые мы разработали совместно с Роспотребнадзором, при единичных случаях на удаленный формат могут уходить отдельные классы, но не вся школа целиком.

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, ситуация с коронавирусом в школах пока что далека от угрожающей. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам вице-губернатора, для того, чтобы понять, что причин для паники нет, достаточно воспользоваться простой арифметикой. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге на «удаленку» перешли 86 классов. При этом всего в городе больше 20 000 классов — то есть, по домам распустили менее 1%.

С другой стороны — варианта развития событий, при котором всеобщая «удаленка» все-таки потребуется, в Смольном тоже не исключают.

- Существует ряд ограничений на случай обострения эпидемиологической обстановки, - констатирует Ирина Потехина. - И одним из таких запретов действительно является удаленный формат обучения. Но мы живем здесь и сейчас и не можем делать каких-то долгосрочных прогнозов. На данный момент динамика развития ситуации такова, что причин массово отправлять детей на «удаленку» нет. Рассчитываем, что дети уйдут на каникулы не раньше положенного срока — 26 октября. Но что будет через две недели или месяц, как поведет себя вирус, какие будут показатели заболеваемости, никто, к сожалению, предсказать не в силах.

Школьные каникулы тоже должны начаться в срок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Также вице-губернатор отметила, что родители по желанию могут забрать ребенка на домашнее обучение — в этом случае ему обеспечивается педагогическое сопровождение, выдается и проверяется домашнее задание, ставятся оценки. Сейчас таких детей в городе уже несколько десятков.

Напомним: ранее родители петербургских школьников переругались из-за удаленки в комментариях на страничке губернатора Александра Беглова. Ситуация с коронавирусом в школах разделила мам и пап на два лагеря: одни волнуются за детей и просят градоначальника вернуть дистанционный формат, других от мыслей об этом прошибает нервная дрожь. Между тем уровень заболеваемости в Северной столице вновь ползет вверх: в среду, 14 октября, выявили 602 заболевших — это абсолютный рекорд за всю истории эпидемии.