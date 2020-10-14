Откуда взялся миф про ретроградный Меркурий, рассказали астрологи из Санкт-Петербурга

Меркурий вступил в ретроградную фазу 14 декабря и пробудет там до 3 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Словосочетание «ретроградный Меркурий» давно уже стало мемом. На несчастную планету сваливают все несчастья, проблемы и беды, которые только можно вообразить в Петербурге, стране, и на всей планете. А между тем в среду, 14 октября, Меркурий — сюрприз! - действительно стал ретроградным и пробудет в таком положении ровно три недели. Чего нам теперь ждать, «КП-Санкт-Петербург» объяснил астролог с 30-летним стажем, исследователь Виталий Веташ.

- Давайте для начала проясним, что такое вообще «ретроградное движение», - рассказывает Веташ. - Известно, что все планеты нашей системы вращаются вокруг Солнца. Но астрологи на происходящее в космосе смотрят не с позиции Солнца, а с позиции Земли. И если мы посмотрим с Земли на то, как вращаются другие планеты, в какой-то момент нам начнет казаться, что они движутся в обратном направлении.

Меркурий - одна из так называемых личностных планет, способных оказывать влияние на конкретных людей, а не на человечество в целом. Другой личностной планетой является, например, Луна. Фото: Артем КИЛЬКИН

Меркурий — не единственная планета, способная к ретроградному движению. Из-за того, что все небесные тела в системе вращаются с разной скоростью, «ретроградными» время от времени становятся и Марс, и Венера; а более далекие и медленные Сатурн, Юпитер и Плутон вообще могут оставаться в таком положении по полгода! Но дурную славу почему-то приобрел именно Меркурий. Почему? Виталий Веташ уверен — всему виной непрофессиональные астрологи.

- Одно время была мода объяснять все негативные явления в жизни человека ретроградным Меркурием, - вспоминает он. - Потом этот термин подхватили в СМИ, появились репосты в соцсетях, сообщения в телеграмм-каналах. Звучит красиво, внушительно, непонятно — почему бы и нет? Так и повелось.

В действительности ждать, что ретроградный Меркурий 14 октября 2020 года принесел какие-то особые потрясения, не стоит. Но кое-какие неудобства он все же может доставить.

- Меркурий сам по себе — планета, «отвечающая» за живость ума и быстроту реакции, - объясняет Виталий. - Не случайно она покровительствует Девам и Близнецам — это знаки, которых отличает деловая активность и оперативность. Так вот, когда Меркурий становится ретроградным, у него как бы плюс меняется на минус. Все процессы начинают замедляться.

Из-за ретроградного Меркурия на дорогах будут чаще появляться пробки... Фото: Артем КИЛЬКИН

В глобальном плане это значит, что страдает, например, сфера торговли — сделки срываются, проседает бизнес. Студентам и школьникам становится труднее учиться. Начинают зависать и сбоить компьютеры и смартфоны. В то же время другие профессии, связанные с размышлением, осмыслением и анализом прошлого, наоборот, получают дополнительный стимул — поэтому ретроградный Меркурий 14 октября 2020 года хорош, в частности, для историков и криминалистов. То есть, принцип понятен: хотите добиться успеха — займитесь чем-то, что требует планомерной и спокойной умственной работы. А вот дел, в которых необходимо быстро принимать решения, лучше избегать.

- На здоровье человека этот период практически никак не сказывается, - продолжает Веташ. - Единственное — могут усугубиться некоторые умственные расстройства. Например, деменция, синдром Альцгеймера или делирий — то есть, такие, при которых у человека страдает способность понимать, мыслить и запоминать.

Есть, впрочем, у ретроградного Меркурия и другие черты. Так, например, из-за того, что ближайшие три недели нам явно будет труднее думать, увеличится количество пробок на дорогах. А из-за того, что снизится скорость реакции — вырастет риск аварий.

...а у людей будут чаще обостряться психические заболевания. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Но в целом, повторюсь, ждать, что ретроградный Меркурий 14 октября 2020 года принесет нам какие-то особые подлости, не стоит, - констатирует астролог. - Просто нужно постараться взять от этого периода максимум — сконцентрироваться на мыслях о прошлом, проанализировать свои поступки, постараться понять и учесть все допущенные ошибки и доделать недоделанные дела. И тогда все будет хорошо.

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